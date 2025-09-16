Agencias

Fallece a los 88 años el vice primer ministro de Cuba Ricardo Cabrisas

Por Newsroom Infobae

Guardar

El vice primer ministro de Cuba Ricardo Cabrisas ha fallecido a los 88 años de edad, según ha informado este martes el presidente del país caribeño, Miguel Díaz-Canel, que no ha precisado la razón de su fallecimiento.

"Muy triste noticia para Cuba: el fallecimiento de mi querido compañero Ricardo Cabrisas Ruiz, un hombre ejemplar que dedicó toda su vida a la revolución. Lleguen a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias y un fuerte abrazo en este difícil momento", ha manifestado Díaz-Canel a través de su perfil en la red social X.

Cabrisas dirigió varios ministerios del área económica y representó a Cuba en el ámbito internacional. También copresidió las comisiones intergubernamentales para las relaciones económicas y financieras con diversos países y fue diputado en la Asamblea Nacional, informa el Partido Comunista de Cuba.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La insurgencia maoísta anuncia suspensión de lucha armada y pide conversaciones de paz con el Gobierno de India

La insurgencia maoísta anuncia suspensión

VÍDEO: Trump apunta a un tercer ataque de EEUU contra una embarcación venezolana en el Caribe

VÍDEO: Trump apunta a un

VÍDEO: Guterres dice que Israel "está dispuesto a llegar hasta el final" y no está interesado en las negociaciones

VÍDEO: Guterres dice que Israel

VÍDEO: El Rey defiende que la paz no debe ser una "utopía" pese a "total devastación de Gaza"

VÍDEO: El Rey defiende que

FC Barcelona y Atlético siguen con su pleno y el Real Madrid se estrena con trabajo en la Liga F

FC Barcelona y Atlético siguen