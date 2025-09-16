Agencias

Ascienden a 17 los muertos por la explosión de un camión cisterna en Ciudad de México

Por Newsroom Infobae

El total de víctimas mortales por la explosión de un camión cisterna en el Puente de la Concordia de Ciudad de México ha ascendido este martes a 17, incluidos dos menores, mientras que, según el último balance de las autoridades locales, una treintena de heridos siguen hospitalizados.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha detallado, a través de sus redes sociales, la muerte de 17 personas, y, por otro lado, el alta hospitalaria de otras 31, mientras que 35 afectados permanecen ingresados en distintas unidades de atención sanitaria, según el balance difundido, actualizado a las 10 de la mañana, hora local (18:00, hora española).

El incidente tuvo lugar el miércoles en el distrito de Iztapalapa, cuando el camión, cargado de gas, volcó en plena autopista, en el Puente de la Concordia, lo que derivó en una deflagración que dejó más de 90 víctimas entre fallecidos y heridos.

Según la última actualización de la Fiscalía de la capital mexicana, publicada el pasado viernes, "el tanque de gas presentó (una) ruptura en un casquete tras el choque con un objeto sólido, lo que permitió la fuga de gas y su ignición", pese a que "en el lugar del siniestro no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto".

En el mismo sentido, el dictamen de la Coordinación General de Servicios Periciales, recogido por el diario mexicano 'Milenio', el conductor trataba de ingresar a una glorieta y perdió el control del vehículo. "Lo hizo sin la suficiente capacidad técnica al momento del hecho, ya que no mantuvo el control direccional del mismo así como su carril de circulación correspondiente", y "a una velocidad mayor a la permitida en dicha arteria" cuyo límite establecido eran 40 kilómetros por hora, según el documento.

El conductor, que se encuentra en estado crítico, está bajo custodia de las autoridades, pero no detenido.

