(Crónica) Málaga y Sporting de Gijón tropiezan en la zona noble de la clasificación

El Málaga CF ha empatado en casa (2-2) ante el Granada CF durante una jornada 4 de LaLiga Hypermotion que este sábado, además, ha visto la derrota del Real Sporting de Gijón por 1-0 en su visita al RC Deportivo de La Coruña y otro empate (1-1) entre Real Zaragoza y Real Valladolid en tierras mañas.

La tanda sabatina en Segunda División empezó en el Estadio de Riazor, donde Dani Barcia hizo el único gol del partido en el minuto 89 con un voleón de zurda en el área tras un rebote en una jugada a balón parado. Este resultado situó al Dépor con ocho puntos en la zona del 'playoff' de ascenso y le acercó al equipo gijonés, que tiene nueve puntos.

Entre medias de ambos está el Valladolid con ocho puntos por haber igualado en La Romareda. Dani Gómez adelantó a los locales en el 60' tras robar la pelota a Víctor Meseguer, regatearlo y disparar raudo con la diestra. Pero tres minutos más tarde, Meseguer hizo el 1-1 para los visitantes con un sutil taconazo casi en el área pequeña del Zaragoza.

El cuadro aragonés sigue abajo en la tabla con dos puntos, acuciado por rivales como el Granada, que atesora un punto gracias a su cosecha en La Rosaleda. Aunque dos goles de Carlos 'Chupe' colocaron el 2-0 para los malagueños, Pau Casadesús marcó el 2-1 y una diana de Pedro Alemañ en el 51' selló el empate; esto dejó a los 'boquerones' con ocho puntos.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 4 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Albacete - Mirandés 1-4.

Córdoba - Castellón 2-1.

-Sábado.

Deportivo de La Coruña - Sporting de Gijón 1-0.

Zaragoza - Valladolid 1-1.

Málaga - Granada 2-2.

-Domingo 7.

Ceuta - Huesca 14.00 horas.

Burgos - Las Palmas 16.15.

Real Sociedad B - Cádiz 16.15.

Almería - Racing de Santander 18.30.

Cultural Leonesa - Leganés 18.30.

-Lunes 8.

Eibar - Andorra 20.30.