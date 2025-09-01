Guyana denuncia disparos desde Venezuela a una embarcación que transportaba material electoral

Las autoridades de Guyana han denunciado este domingo un ataque desde Venezuela contra una embarcación que transportaba material electoral para los comicios presidenciales que celebrará este lunes, 1 de septiembre, en medio de las tensiones con Caracas, que reclama el Esequibo, un territorio que abarca más de la mitad del país.

El denunciado incidente ha tenido lugar este domingo a las 14.30 horas (hora local, 20.30 hora peninsular española) en el río Cuyuní, a la altura del municipio de Bamboo, cerca de la frontera entre los dos vecinos, han indicado en un comunicado conjunto el Ejército y la Policía guyanesas.

"Mientras escoltaba a funcionarios de GECOM (Comisión Electoral de Guyana) y urnas a lo largo del río Alto Cuyuní, una patrulla de los Servicios Conjuntos fue atacada desde la costa venezolana", han declarado.

El equipo, compuesto por miembros de los cuerpos militar y policial, ha respondido "al fuego de inmediato" y escoltó "con éxito" a los nueve funcionarios del GECOM a bordo de la embarcación cuyo objetivo era "la distribución de papeletas a los colegios electorales remotos en la región 7 (Cuyuní-Mazaruní)".

"Ningún miembro del personal sufrió daños ni se comprometió ningún material electoral. A pesar del incidente, el equipo continuó su viaje sin problemas y todas las urnas restantes fueron entregadas con éxito a sus colegios electorales asignados en Cumang Landing, Kurutuku y Dukquarie Landing", han asegurado las autoridades, al tiempo que ha anunciado una investigación sobre el ataque.

El Gobierno de Venezuela, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre estas declaraciones, reivindica como propia la región del Esequibo, un territorio de 159.542 kilómetros que posee importantes recursos naturales --petroleros, gasísticos, mineros, hidráulicos y forestales-- y un gran potencial turístico. Está administrado por Guyana conforme a un laudo arbitral de 1899.