Continúan las labores de extinción del incendio declarado este viernes en Loranca de Tajuña

Tres medios terrestres y diez personas continúan en estos momentos en las labores de extinción del incendio forestal declarado este viernes en el término municipal de Loranca de Tajuña (Guadalajara).

Un fuego que se detectaba a las 14.54 horas gracias a una llamada particular. Hasta 32 medios y 120 personas han llegado a participar en los trabajos de extinción.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales el Gobierno de Castilla-La Mancha ha rebajado el incendio a situación operativa nivel 0.

