Trump lanza nuevas amenazas sobre retomar la ofensiva contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado este sábado en redes sociales una imagen en la que aparece al mando de buques de guerra como preludio de una posible reanudación de los ataques contra Irán.

"Ha sido la calma antes de la tormenta", reza el texto que acompaña a la imagen que parece generada por inteligencia artificial y en la que aparece un Trump gigante de cintura para arriba sobre un buque militar señalando hacia adelante amenazadoramente y con su característica gorra roja del movimiento MAGA.

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El buque está en medio de un mar tormentoso, con rayos en la parte superior, y aparecen dos embarcaciones más, una de gran tamaño y otra más pequeña, ambas con la bandera de Irán.

Mientras, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha augurado que "el futuro pertenece al Sur global". "El mundo está ante el umbral de un nuevo orden", ha afirmado Qalibaf.

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En concrto se ha referido a las palabras del presidente chino, Xi Jinping, quien ha dicho que "se está acelerando en todo el mundo la transformación inédita en un siglo". "La resistencia de la nación iraní en la guerra de los 70 días ha acelerado esta transformación", ha argumentado.