Protestas en Alabama, cuna de los derechos civiles, para proteger el voto afroamericano

Washington, 16 may (EFE).- Miles de personas protestaron este sábado en la cuna de los derechos civiles en Montgomery, Alabama, para mostrar su oposición a los cambios en los distritos electorales de los estados del sur de Estados Unidos que pueden reducir el peso del voto de los afroamericanos.

Grupos defensores de derechos humanos organizaron actos de protesta en diversos puntos del sur en lo que denominaron el 'Día Nacional de Acción por el Derecho al Voto', que tuvo como momento clave una marcha a través del puente Edmund Pettus en Selma, Alabama.

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El acto recordaba el histórico 'Domingo Sangriento' de 1965, una violenta represión policial contra una marcha pacífica que el 7 de marzo de aquel año exigía la protección del voto a los ciudadanos negros y que terminó con las fuerzas del orden cargando contra los manifestantes.

La dureza de las imágenes, que se retransmitieron por televisión, conmocionaron al país y forzaron al presidente Lyndon B. Johnson y al Congreso a actuar con rapidez, y ese mismo año se aprobó la Ley del Derecho al Voto.

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La decisión del Tribunal Supremo del pasado mes de abril de limitar parte de esa norma ha permitido a algunos estados del sur, como Luisiana y Alabama, cambiar el diseño de los distritos electorales de manera que el voto de minorías, como la afroamericana, perdería peso en la representación en el Congreso.

Para protestar contra esta práctica y sus consecuencias, este sábado se reprodujo lo que ocurrió en Alabama hace seis décadas.

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Además de la marcha por el puente en Selma, los manifestantes se dirigieron más tarde al Capitolio de Alabama, donde en 1965 Martin Luther King Jr. pronunció el histórico discurso en el que hablaba de los cambios en los derechos civiles en Estados Unidos: "¿Cuánto tiempo más? No por mucho tiempo".

Las organizaciones de derechos humanos anunciaron que habrá más protestas de aquí en adelante y prometen marchas y manifestaciones para lo que consideran un grave daño a los derechos civiles en Estados Unidos.

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La presidenta del Caucus Negro del Congreso, la representante Yvette Clarke, ha alertado esta semana de que "hasta 19" miembros del grupo podrían perder su escaño por los cambios en los distritos impulsados por los republicanos tras la sentencia del Supremo.

Esa cifra equivale a casi un tercio de los 60 miembros del caucus y refleja la preocupación por los efectos reales en la representación del voto tras las modificaciones de los mapas electorales en algunos estados del sur del país. EFE

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