Crónica del Barça Femení - Atlético de Madrid, 3-1

El FC Barcelona Femenino se proclamó campeón de la Copa de la Reina Iberdrola 2025/26 este sábado con un 3-1 sobre el Atlético de Madrid en la final celebrada en el Estadio Gran Canaria, con los goles de Claudia Pina, Esmee Brugts y Salma Paralluelo en la primera parte para responder al favoritismo de un equipo que lleva mucho tiempo sin encontrar rival en el fútbol español.

Las de Pere Romeu evitaron el resurgir de un Atleti que completará una mala temporada, fuera de Champions y con la trayectoria inversa de su rival desde que empezó la tiranía blaugrana. El Barça, que hace unas semanas celebró su séptima Liga F Moeve consecutiva, añadió su duodécima Copa a la sexta Supercopa del mes de enero para completar su quinto triplete nacional.

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La pegada en ambas áreas de las catalanas resolvió la final en el primer tiempo, un 3-0 doloroso para un Atlético que tuvo un par de opciones de correr a la contra con Synne Jensen y Amaiur Sarriegi. No sacaron petróleo de ahí las de José Herrera y además fallaron en su bloque bajo, blandas cuando tocaba achicar ante un Barça que se propuso elaborar hasta la cocina y lo consiguió.

El equipo rojiblanco se mostró vivo en esas salidas, pero el desgaste de Alexia Putellas y compañía no tardó en decantar la balanza. Las de Pere Romeu percutieron una y otra vez y, con la capitana reclamando penalti, el balón suelto lo enchufó a la red Pina en el 1-0 a los 20 minutos. La delantera se movió por todos lados, igual que Vicky López, y el Barça atacó con comodidad.

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La afición canaria, que firmó el récord histórico de asistencia a una final de Copa de la Reina (26.093 espectadores), arrancó una ola interminable y el 'pío-pío' en la grada. El equipo blaugrana fue el que le dio motivos para seguir la fiesta con dos goles en cinco minutos. Un gran centro de Vicky lo remató al otro lado Brugts, con el suspense de un posible fuera de juego, y Salma cazó en un córner otro balón mal gestionado por el Atlético.

EL BARÇA PERDONA Y EL ATLETI CAE CON CORAZÓN

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Las rojiblancas, con el coraje y corazón que habían prometido en la previa, trataron de cambiar el guion con una fuerte reanudación que probó a Cata Coll, pero resultó un espejismo. El Barça, que ya antes del descanso había tenido un remate al larguero de Ewa Pajor, se encontró con otros dos postes, de Patri Guijarro y Ona Batlle. Las de Romeu acumularon llegadas de todo tipo, pero el Atlético supo sufrir esta vez sin conceder y encontró su premio.

Un mal despeje de Aïcha Cámara lo mandó a la escuadra Boe Risa con media hora aún por delante para dar emoción a la final o buscar la épica justo cuando la lluvia irrumpía también cerca de Las Palmas. El Gran Canaria vibró con el toma y daca del desenlace, pero las de Herrera, técnico tinerfeño del Atlético, tuvieron que contener la respuesta de un Barça que rotó pensando en lo que viene.

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Romeu, que pidió un penalti a Kika Nazareth en el VAR, dosificó a sus jugadoras y dio minutos a una Aitana Bonmatí que se llevó la ovación de la noche. Mejoró el Atleti en el segundo tiempo y marcó su primer gol a las catalanas en cuatro años, pero no lo suficiente para soñar con su tercera Copa y detener la marcha triunfal de un Barça que, en una semana en Oslo contra el Lyon, buscará su cuarta Champions y la temporada perfecta que ya logró en 2024.

FICHA TÉCNICA.

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--RESULTADO: BARÇA FEMENÍ, 3 - ATLÉTICO DE MADRID, 1. (3-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

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BARÇA FEMENÍ: Cata Coll; Ona Batlle (Torrejón, min.87), Aïcha, Mapi León, Brugts; Alexia (Serrajordi, min.62), Patri, Vicky (Schertenleib, min.87); Pina (Aitana, min.74), Paralluelo (Kika, min.61) y Pajor.

ATLÉTICO DE MADRID: Lola Gallardo; Alexia (Otermín, min.66), Xènia, Lauren, Menayo (Luany, min.57), Medina, Fiamma, Natalia (Bartel, min.66), Boe Risa, Jensen (Chinchilla, min.78)y Amaiur (Gio, min.57).

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--GOLES:

1 - 0, min.23, Pina.

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2 - 0, min.31, Brugts.

3 - 0, min.37, Paralluelo.

3 - 1, min.58, Boe Risa.

--ÁRBITRA: Rivera Olmedo (C. Vasco). Amonestó a Brugts (min.81) por parte del Barça. Y a Gallardo (min.52), Natalia (min.61), Gio (min.74) y Otermín (min.86) en el Atlético.

--ESTADIO: Gran Canaria.