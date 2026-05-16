Agencias

El CD Eldense se proclama campeón de su grupo y asciende a LaLiga Hypermotion

Guardar
Imagen 4VWV5CAHABFE7FKNNNPEIMHDTE

El CD Eldense selló este sábado matemáticamente su ascenso directo a LaLiga Hypermotion gracias a su victoria por 2-1 contra el Atlético Madrileño, con remontada incluida, lo cual ha significado para los alicantinos su vuelta un año después a la segunda categoría del fútbol nacional.

En la 37ª y penúltima jornada del Grupo 2 en la Primera Federación Versus e-Learning, el equipo de Elda alegó a su afición en el Nuevo Pepico Amat cuando dos goles de Nacho Quintana (42' y 58') voltearon la diana previa de Arnau Ortiz (20') para el filial del Atlético de Madrid.

PUBLICIDAD

Su triunfo sirvió al Eldense para alcanzar 69 puntos en la cima de la tabla liguera y aventajar en cuatro puntos al Sabadell, que perdió por 0-1 contra el Antequera, y en cinco puntos precisamente al Atlético Madrileño, que con Fernando Torres como entrenador ahora buscará el ascenso a la Segunda División estatal por vía indirecta en 'playoffs'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Colectivos de búsqueda en México hallan fosa clandestina con 60 bolsas con restos humanos

Infobae

Bulgaria gana por primera vez Eurovisión en una edición marcada por el boicot a Israel

Infobae

Pere Romeu: "El total del partido es de clara superioridad"

Pere Romeu: "El total del partido es de clara superioridad"

El Gobierno de Venezuela informa de la deportación de Alex Saab a Estados Unidos

Infobae

Claudia Pina: "Desde el inicio estábamos muy metidas, hemos disfrutado"

Claudia Pina: "Desde el inicio estábamos muy metidas, hemos disfrutado"