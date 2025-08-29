Agencias

Liberan a un grupo secuestrado en el asalto a un orfanato de Haití a principios de mes

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Gobierno de Irlanda ha anunciado este viernes la liberación de un grupo de personas que habían sido secuestradas el 3 de agosto en el asalto a un orfanato en Haití, entre ellas la directora del centro, la misionera irlandesa Gena Heraty, y un niño de corta edad.

El ministro de Exteriores irlandés, Simon Harris, ha celebrado en un comunicado la liberación de su compatriota y de "todos los ciudadanos haitianos" que habían sido tomados como rehenes en un orfanato de Kenscoff, al sur de Puerto Príncipe. Las informaciones iniciales apuntaban a cerca de una decena de secuestrados.

"Es el resultado que todos esperábamos", ha celebrado Harris, que ha agradecido a las autoridades locales, a la ONU y a los gobiernos europeos que se habrían implicado en el proceso por el "incansable trabajo" de estas últimas semanas. El Gobierno irlandés, ha añadido, brindará "todo el apoyo posible" a las víctimas para que se recuperen de esta "terrible" experiencia.

La familia de la misionera también ha querido expresar en una nota su alivio y agradecimiento, resaltando que ahora la "prioridad" es la protección de Heraty e instando a los medios a respetar su privacidad. Asimismo, han querido lanzar un mensaje de esperanza para que haya "paz y seguridad" en Haití, un país marcado por el vacío político y la presencia de las bandas armadas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Luis Tosar y Luisa Mayol, su emocionante último adiós a Eusebio Poncela en el Tanatorio de San Isidro

Luis Tosar y Luisa Mayol,

Los Reyes agradecen su trabajo incansable a los equipos de extinción de los incendios en su visita a Ourense

Los Reyes agradecen su trabajo

Pelayo Díaz anuncia su compromiso matrimonial con Gal Marom

Pelayo Díaz anuncia su compromiso

Francisco Rivera, sus reveladoras palabras tras la separación de Kiko e Irene Rosales: "La vida hay que vivirla"

Francisco Rivera, sus reveladoras palabras

Kiko Rivera, las claves de su nueva vida lejos de Irene Rosales. Cambio de imagen, mudanza, y confianza en su nuevo 'yo'

Kiko Rivera, las claves de