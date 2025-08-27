Taylor Swift y Travis Kelce comparten las fotografías más románticas de su pedida

Taylor Swift y Travis Kelce confirman su idílica historia de amor con la noticia que todos estábamos esperando, el 'sí, quiero' entre ambos. En esta ocasión las redes sociales han sido de nuevo testigo del amor entre la pareja que compartía cinco románticas fotografías con las que confirmaban que han decidido dar un paso más en su relación. "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar" ha escrito la pareja junto a su bonita publicación en sus respectivas cuentas de Instagram.

Rodeados de decenas de flores, el deportista se arrodillaba frente a su pareja para pedirle matrimonio protagonizando una verdadera escena de película romántica que sellaban con una impresionante joya única que Travis habría diseñado junto a Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry.

Formando una de las parejas más unidas del panorama internacional desde que comenzaron su historia de amor dos años atrás, el deportista y la cantante se conocieron en uno de los conciertos de Taylor en el que Travis quedó completamente impresionado por su ahora prometida a la que le hizo llegar una 'pulsera de la amistad' con su número de teléfono. Semanas más tarde, se producía el esperado encuentro entre la pareja que no fue del todo idílico pero que terminó sembrando la semilla del amor entre a ambos. A pesar de su desconocimiento en el deporte al comienzo de su relación, ahora Taylor se ha convertido en una habitual en los partidos de la NFL apoyando como una seguidora más al equipo de su futuro marido, los Chiefs.