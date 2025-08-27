Agencias

Los Reyes visitan hoy las zonas afectadas por los incendios en Sanabria y Las Médulas

Por Newsroom Infobae

Guardar

Los Reyes Felipe VI y Letizia se desplazarán este miércoles a las principales zonas afectadas por los incendios forestales de las últimas semanas en el lago de Sanabria (Zamora) y en Las Médulas (León), según han informado desde Zarzuela.

El objetivo de esta visita, según ha explicado desde la Casa del Rey, es "conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados".

Asimismo, los Reyes quieren que su visita, que arrancará en el Lago de Sanabria y seguirá en Las Médulas, sirva también para "mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población".

Desde Zarzuela han precisado que Don Felipe y Doña Letizia tienen previsto desplazarse el jueves a Galicia para visitar varias localidades afectadas por los incendios y el viernes harán lo propio en Extremadura.

El Rey se ha mantenido en todo momento informado de la situación provocada por los graves incendios que han arrasado amplias extensiones de terreno en varias comunidades autónomas en contacto tanto con el Gobierno como con los presidentes autonómicos de estas regiones.

Asimismo, el pasado 17 de agosto visitó la sede de la Unidad Militar de Emergencia (UME) junto con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para conocer la labor que sus efectivos están realizando en la extinción de los incendios y para agradecer su esfuerzo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Juan Faro manda un mensaje a Kiko Jiménez tras salir a la luz que fue él quien le contó la infidelidad de Sofía Suescun

Juan Faro manda un mensaje

Jennifer Lawrence recibirá el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián

Jennifer Lawrence recibirá el Premio

Beatriz Trapote desvela, destrozada, la enfermedad que padece su padre: "Cuesta mucho digerirlo"

Infobae

Fallece Manuel de la Calva, integrante del Dúo Dinámico, a los 88 años

Fallece Manuel de la Calva,

Vicky de la Calva llora la muerte de su padre Manolo: "Sabíamos que no tenía cura, pero pensabas que se podía alargar"

Vicky de la Calva llora