Sheinbaum saca pecho de la declaración de culpabilidad de 'El Mayo' en EEUU: "Decían que perseguíamos sombras"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sacado pecho este martes de la declaración de culpabilidad del fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo Zambada', este lunes ante la Justicia de Estados Unidos. "Cuando empezamos, nos decían que perseguíamos sombras", ha rememorado.

Decían "que eran imposibles de alcanzar", ha recordado la presidenta para quien esta declaración de culpabilidad "marca el colapso del imperio", pero también la importancia de que Estados Unidos y México trabajen de manera conjunta.

No obstante, ha vuelto a cuestionar la manera en la que 'El Mayo' fue entregado a las autoridades estadounidenses, ahondando así en la teoría que el propio capo del Cártel de Sinaloa defiende de que fue engañado por la familia de su otrora socio, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, preso en un cárcel de Colorado.

"Hay que analizarlo todo. ¿Cómo es que llega a Estados Unidos?", se ha preguntado Sheinbaum, quien también ha destacado cómo Washington ha situado al mismo nivel de 'El Mayo' y 'El Chapo', a quien fue secretario de Seguridad con Felipe Calderón, Genaro García Luna, preso también en una cárcel estadounidense.

"Me llamó la atención que el director de la DEA (Administración de Control de Drogas) pone al mismo nivel a García Luna (...) pone al mismo nivel a dos conocidos capos de droga, y al que fue el secretario de Seguridad de Calderón", ha recalcado.

Este lunes, 'El Mayo' se declaró culpable de dos de sus 17 cargos ante un tribunal de Nueva York para evitar ir a juicio. Su sentencia, que se espera para 2026, marca un hito en la lucha contra el Cártel de Sinaloa, que ha visto como en los últimos años sus grandes capos han ido cayendo, incluido 'El Chapo' Guzmán.

'El Mayo' se declaró culpable de dos delitos relacionados con el tráfico de cocaína que le puede acarrear penas máximas de cadena perpetua, sin posibilidad de apelación, así como de multas e incautación de bienes millonarias.

Zambada fue capturado el 25 de julio de 2024 tras aterrizar en un aeropuerto cerca de El Paso, Texas, si bien él siempre ha asegurado haber sido "secuestrado" por la otra facción fundacional de la organización, la de los Guzmán López.

Junto a él fue detenido el hijo de 'El Chapo', Joaquín Guzmán López, a quien acusa de haberle vendido a las autoridades de Estados Unidos bajo engaño tras acudir a un encuentro a las afueras de Culiacán para arreglar unas diferencias con políticos locales, pero fue atacado y conducido hasta un avión para ser entregado.