Agencias

Manuel Carrasco sufre una caída en su concierto en Isla Cristina, Huelva

Por Newsroom Infobae

Guardar

Manuel Carrasco actuaba este viernes en Isla Cristina, Huelva, en el marco de su ira 'Tour Salvaje' y allí sufría un pequeño incidente encima del escenario. Dándolo todo ante su público, el artista sufrió una caída mientras interpretaba uno de sus temas y que desataba la preocupación entre su público.

Con la sonrisa que le caracteriza, Carrasco se levantó al segundo y siguió con su espectáculo demostrando ante sus espectadores que se había tratado de un traspiés que no había tenido ninguna importancia.

Un momento que se ha hecho viral en redes sociales y que ha servido para que muchos de sus fans hayan creado memes con la caída tirando de sentido del humor. Un pequeño incidente que no frenó la energía del cantante, que además de salir ileso puso a su público en pie con su impresionante show.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Xabi Alonso: "Después de la semana pasada, necesitábamos a todos y Rodrygo es uno más"

Xabi Alonso: "Después de la

Los españoles Pablo Carreño y Alejandro Davidovich pasan a segunda ronda en Flushing Meadows

Los españoles Pablo Carreño y

Israel insta a Europa a "elegir" entre su país y Hamás tras la dimisión de ministros de Países Bajos

Israel insta a Europa a

Aumentan a seis muertos y 86 heridos las víctimas por la oleada de ataques de Israel contra Yemen

Aumentan a seis muertos y

El alcalde de Cali denuncia amenazas de muerte por las disidencias de las FARC

El alcalde de Cali denuncia