Agencias

Von der Leyen defiende el acuerdo arancelario con EEUU como una apuesta por la "estabilidad"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido el acuerdo arancelario alcanzado entre la Unión Europea y el presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado 27 de julio como una "decisión consciente" en favor de la "estabilidad y la previsibilidad" frente a la "escalada y la confrontación".

Von der Leyen, en una columna para el diario alemán 'Frankfurter Allgemeine Zeitung', que será publicada el lunes y cuyo adelanto recoge DPA, ha insisitido en que este acuerdo tenía un carácter prioritario dada la importancia de los firmantes y la realidad internacional de bloques.

"Imaginemos por un momento que las dos mayores economías del mundo democrático no hubieran llegado a un acuerdo y hubieran iniciado una guerra comercial. Eso solo habría sido celebrado en Moscú y Pekín", ha indicado.

El acuerdo pactado en Turnberry (Escocia) fija el establecimiento de gravámenes del 15 por ciento para productos europeos y compromete al bloque europeo a inversiones adicionales así como adquisiciones de energía y armamento. Este porcentaje, ha entendido Von der Leyen, es más que aceptable a cambio de evitar medidas de represalia que habrían deteriorado gravemente la economía europea.

"Con aranceles recíprocos de nuestra parte, correríamos el riesgo de iniciar una costosa guerra comercial con consecuencias negativas para nuestros empleados, consumidores y nuestra industria", ha justificado entre las críticas a las tácticas de negociación de la Comisión, que otorgan a Estados Unidos mejores condiciones que las que se aplican a las empresas de la UE.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las fuerzas de EEUU comienzan la retirada de su base principal en Irak

Las fuerzas de EEUU comienzan

La ofensiva israelí contra la Franja de Gaza deja casi 62.700 muertos

La ofensiva israelí contra la

Casi 400 personas tuvieron que ser evacuadas este sábado por los incendios

Casi 400 personas tuvieron que

Montoya retoma su carrera profesional, esta vez como cantante en Chipiona

Montoya retoma su carrera profesional,

José María Almoguera defiende a su madre de los ataques de Pedro Serrano

José María Almoguera defiende a