El FC Badalona Women presenta a Célya Barclais, Sofie Junge Pedersen y Loreta Kullashi

El FC Badalona Women ha anunciado este miércoles las incorporaciones de la defensa francesa Célya Barclais, la centrocampista danesa Sofie Junge Pedersen y la delantera sueca Loreta Kullashi para su plantilla del próximo curso 2025/26 en la Liga F Moeve.

Barclais tiene 24 años y llega al ONA procedente del Celtic de Glasgow, donde el pasado curso jugó 22 encuentros de la Scottish Women's Premier League (SWPL), otros tres partidos de la SWPL Cup y otros ocho de la Liga de Campeones Femenina, marcando en total dos goles.

Por su parte, Junge Pedersen tiene 33 años y procede del Inter de Milán, con el que disputó la pasada temporada nueve partidos de la Serie A y dos de la Coppa italiana. Respecto a Kullashi, de 26 años, militó la mitad de la pasada campaña cedida en el Napoli, donde participó en 13 encuentros de la Serie A y también en dos del torneo copero.