La familia Carmona, unida en el escenario para rendir homenaje a su patriarca, Juan Habichuela

La noche de ayer fue testigo de uno de esos momentos que unen a la familia y emocionan al público. Antonio Carmona, referente del flamenco, eligió compartir su paso por el escenario con las personas más cercanas: sus hijas Marina y Lucía Fernanda, y su sobrino Juan Carmona.

Durante el concierto, la familia se mantuvo unida en los diferentes temas interpretados, destacando "Me encanta", canción que Antonio dedicó especialmente a su padre, Juan Habichuela. Una enorme pantalla proyectaba la imagen del guitarrista, mientras Marina, Lucía y Juan acompañaban en los coros y la música.

No faltaron los clásicos, y "Vengo venenoso" hizo vibrar a los asistentes, con Antonio Carmona liderando la actuación y su familia respaldándole, mostrando una vez más el fuerte vínculo que los une sobre el escenario y fuera de él.

Mariola Orellana no ha querido dejar de compartir todas las muestras de cariño hacia su marido y sus hijas, demostrando públicamente lo orgullosa que está de su familia. La complicidad y el afecto familiar fueron los grandes protagonistas de una noche llena de emoción.

