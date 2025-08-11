Presidente de Paraguay pide unidad para combatir el crimen tras la muerte de Uribe Turbay

Asunción, 11 ago (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, lamentó profundamente este lunes la muerte del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue herido gravemente hace dos meses en un atentado, e hizo un llamado de unidad al continente para enfrentar al crimen.

"El fallecimiento de Miguel Uribe Turbay nos duele profundamente y nos convoca a unirnos con más fuerza, en todo el continente para combatir el crimen", afirmó el gobernante en la red social X.

Peña además expresó sus condolencias a los familiares y amigos del senador de 39 años y al pueblo colombiano por esta pérdida que aseguró "duele a todos".

Uribe Turbay falleció esta madrugada en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá donde estaba ingresado desde el 7 de junio, cuando recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda en medio de un mitin político que desarrollaba con miras a las elecciones presidenciales de 2026 en las que aspiraba a obtener la nominación del partido Centro Democrático.

Según la clínica, el político había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso que agravó su estado de salud.

Desde el día del atentado, Uribe Turbay fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas en la Fundación Santa Fe y aunque llegó a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico.

Por el atentado contra Uribe Turbay hay seis personas detenidas, entre ellas el autor material, un adolescente de 15 años que fue arrestado en flagrancia con la pistola usada en el ataque.

El político asesinado era nieto del expresidente liberal Julio César Turbay (1978–1982) e hijo de la periodista Diana Turbay, que también fue asesinada el 25 de enero de 1991 por narcotraficantes del cartel de Medellín que la habían secuestrado en agosto de 1990.