Australia pide a Israel no ocupar Gaza ante el temor a que agrave catástrofe humanitaria

Bangkok, 8 ago (EFE).- El Gobierno de Australia instó este viernes a Israel a no ocupar militarmente la Ciudad de Gaza y alertó de que esta decisión agravará la "catástrofe humanitaria".

"Australia insta a Israel a no seguir este camino, que solo agravará la catástrofe humanitaria en Gaza", declaró en un comunicado enviado a EFE la ministra de Exteriores, Penny Wong.

"Una solución de dos Estados es la única vía para asegurar una paz duradera: un Estado palestino y el Estado de Israel, que convivan en paz y seguridad dentro de fronteras internacionalmente reconocidas", añade en la nota la jefa de la diplomacia australiana.

Wong dijo que "el desplazamiento forzado permanente constituye una violación del derecho internacional" y reiteró los llamados a un alto el fuego, a que la ayuda fluya sin obstáculos y a que el grupo islamista Hamás libere a los rehenes tomados en octubre de 2023.

Australia ha dicho en ocasiones anteriores que "en el momento adecuado" tomará una decisión sobre el reconocimiento de Palestina, a diferencia de otros países occidentales que ya han dado pasos hacia ello.

El pasado fin de semana, miles de personas participaron en una 'Marcha por la humanidad' a favor de Palestina en Sídney y Melbourne. Una manifestación que se replicó este viernes en la ciudad de Brisbane.

Los comentarios de Wong llegan después de que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel, órgano que decide sobre la ofensiva en Gaza, diera luz verde en la madrugada de este viernes a un plan militar para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino.

Según un comunicado del Gobierno israelí difundido por los medios, las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) "se prepararán para la toma de la Ciudad de Gaza a la vez que garantizan la provisión de ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate".