El Rey Felipe, su cómplice encuentro y sus palabras de ánimo a Carlos Alcaraz tras su derrota en Wimbledon

01/07/2025

Mostrando su apoyo incondicional al deporte y a Carlos Alcaraz, el Rey Felipe VI no ha dudado en desplazarse este domingo a Londres para asistir a la final de Wimbledon entre el tenista murciano y Jannik Sinner. Con la presencia de su Majestad en el palco de honor, al lado de los Príncipes de Gales y sus hijos -con los que protagonizó un cómplice encuentro ante las cámaras-, el partido finalizaba con la derrota del español en cuatro sets después de vencer en las dos finales anteriores de uno de los torneos más prestigiosos y emblemáticos de la ATP.

Al recoger el trofeo de finalista, Carlitos dedicaba unas cariñosas palabras a Don Felipe, agradediéndole su gesto al viajar a la capital inglesa para ver el encuentro: "No quiero irme sin darle las gracias al Rey de España. Es para mí un honor que haya volado hasta Londres".

"Es difícil perder en la final, pero estoy muy feliz de todo lo que he hecho en esta temporada. Luego empecé a divertirme en la cancha gracias a mi equipo y a mi familia. Sin ellos no podría estar aquí y jugar a tenis. Es un gran viaje. Vamos a seguir divirtiéndonos. Voy a volver a Wimbledon. Es uno de los torneos más maravillosos, me siento como en casa cada vez que vengo. Es una pista muy bonita", añadía el joven, arrancando el aplauso unánime del público, entre los que se encontraban, además del Rey, del Príncipe Guillermo y de Kate Middleton con sus pequeños George, Charlotte y Louis, celebrities como Mathew McConaughey, Nicole Kidman o Anna Wintour.

Tras su derrota, Felipe VI bajaba a los vestuarios a animar a Alcaraz y felicitarle por su partido, su entrega y su tesón. Un encuentro que ha compartido Casa Real a través de sus redes sociales, en el que se aprecia la cercanía y buena relación que existe entre el Monarca y el tenista, de lo más sonriente ante esta muestra de apoyo del padre de la Princesa Leonor.

"El Rey ha felicitado a Carlos Alcaraz tras la final de Wimbledon 2025 por su gran participación en el torneo. ¡Gracias, Carlos Alcaraz! Has hecho que disfrutemos de otra final vibrante dando lo mejor de ti", es el texto con el que la Casa de Su Majestad ha acompañado a las instantáneas de Don Felipe y Carlos juntos.