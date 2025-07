El internacional español Alex Baena ficha por el Atlético de Madrid hasta 2030

El centrocampista internacional español Álex Baena se ha convertido este miércoles en nuevo jugador del Atlético de Madrid, con el que ficha hasta el 30 de junio de 2030, después de que la entidad colchonera y el Villarreal hayan llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador.

Álex Baena, de 23 años, se convierte en el tercer refuerzo del Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada tras las firmas de los defensas Clément Lenglet y Matteo Ruggeri. El centrocampista andaluz llega procedente del Villarreal, con el que la pasada temporada disputó 33 partidos, entre Liga y Copa, en los que anotó siete goles y repartió nueve asistencias.

"Mediocampista con gran desborde, pegada y visión de juego", a lo largo de su carrera ha jugado en todas las demarcaciones del centro del campo, especialmente como extremo por banda izquierda, aunque su pie natural sea el derecho. Además, fue campeón de la UEFA Europa League en 2021 defendiendo la elástica amarilla y ha sido internacional en todas las categorías de la selección española.

Como internacional ha conseguido la Eurocopa 2024 y la medalla de oro olímpica en París 2024. Una competición esta última en la que compartió centro del campo con Pablo Barrios, con quien volverá a compartir vestuario en el Atlético de Madrid.

"DOY UN GRAN SALTO EN MI CARRERA"

"Muy feliz, doy un gran salto en mi carrera. Vengo a uno de los mejores clubes de España y de Europa, y para mí es una satisfacción enorme poder estar aquí y la verdad es que estoy muy feliz. Tengo muchas ganas, tengo la suerte de haber jugado con un par de ellos pero tengo muchas ganas de jugar con Julián y sobre todo Griezmann porque es una estrella mundial y para mí también es un referente dentro del fútbol", dijo Baena a los medios del club rojiblanco.

En sus primeras palabras tras hacerse oficial su fichaje, el de Roquetas de Mar también dejó claro su ilusión por estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone. "Sé que es un entrenador muy exigente y me gusta que me exijan porque así sacan lo mejor de mí y la verdad es que tengo muchas ganas de que me entrene", afirmó.

Además, Baena habló del Metropolitano y de su nueva afición. "Era uno de los partidos que más me gustaba, el campo es espectacular, cómo apretaban al equipo contrario y animaban. Me ha tocado muchas veces venir aquí y que hayan remontado gracias a la afición, hay momentos que llevan al equipo en volandas. Tengo muchas ganas de jugar aquí", apuntó.

"El Atlético es el equipo que más me representa por sus valores, por su carácter, por la afición, el entrenador, los jugadores y el sentimiento que me representa mucho", terminó.