Los chef latinoamericanos y españoles, protagonistas en la velada de los 50 Best

Cristina Cabrejas

Turín (Italia), 19 jun (EFE).- Ataviados con sus bufandas rojas que les señalan como los chef de los mejores restaurantes del mundo, los representantes de la cocina latinoamericana y española, siempre en las primeras posiciones en las últimas ediciones, fueron los protagonistas de la alfombra roja de Turín, en Italia, previa a la gala en la que se elegirá al número uno del mundo de los populares The 50 Best.

Jorge Vallejo, chef del mexicano Quintonil (número 7 el año pasado) aseguró a EFE que el éxito de su restaurante está en el orgullo de sus raíces. "De quiénes somos, de dónde venimos y es lo que tratamos de representar todos los días en México, la cultura, nuestros sabores, nuestros ingredientes, la geografía y pues lo contamos de la mejor manera que es comiendo".

Latinoamérica es "muy afortunados de tener una geografía y una alacena de ingredientes únicos, no solamente en Latinoamérica, sino de manera específica en cada uno de los países. Tenemos ingredientes únicos que solo se encuentran ahí, una diversidad súper rica y además una cultura, pues inmensa", agregó.

Muy tranquilos estaban los responsable de Disfrutar -Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas-, ganadores el año pasado y que ahora, por las reglas del certamen, pasan al 'Best of the Best'. "Este año más relajados pero con mucho respeto por la lista, por todo lo que representa y muy felices de estar aquí", señalaron.

"Desde hace muchos años la cocina española siempre ha estado en los sitios de cabeza de esa lista mundial y este año no es una excepción. Tenemos mucho presente y mucho futuro", explicaron.

¿Cambia la vida ganar un premio de esta importancia?. "Sí, cambia", afirman rotundos. "Al final la gente tiene una expectativa muy alta y cuando representas un reconocimiento de esa magnitud, pues hay que ser consciente de ello, pero estamos muy felices y muy contentos de poderlo defender cada día con el proyecto a tope".

El gran favorito, Bittor Arginzoniz, del Asador Etxebarri (segundo en 2024), se mostró flemático y afirmó que él está siempre tranquilo. "Para mí estoy estar aquí ya es un es un regalo. O sea, que tranquilidad total y absoluta".

"Yo creo que la cocina española ya lleva varios años, que es una referencia a nivel mundial. Distintas técnicas, distintos tipos de cocina. Y eso, pues enriquece lo que es la cocina española, pero cada uno tiene su identidad", precisó.

Para estar arriba "se trabaja mucho, pero no se trabaja pensando en estar aquí.. En mi caso, por lo menos, pensando en los clientes que van a llegar a tu restaurante y que esos clientes salgan muy contentos de tu casa, que tengan una experiencia súperbuena, pues de lo que se trata es eso, el trabajo diario bien hecho que se refleje al fin y al cabo en la mesa.".

Para Mitsuharu 'Micha" Tsumura, el chef de Maido (en el 5 el año pasado), en Lima, su restaurante es "mucha sabrosura" y Perú "tiene mucho para explora". "En el Perú vas a encontrar sabores, matices diferentes. Hay un hilo conductor, sí, pero es muy distinto, depende de la influencia que tengas también. EFE

(foto) (vídeo)