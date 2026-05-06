La experta Jayati Ghosh ve dependencia económica de EEUU como un reto central para México

Ciudad de México, 6 may (EFE).- La economista Jayati Ghosh, copresidenta de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas (ICRICT, en inglés), advirtió que México enfrenta, por su cercanía con Estados Unidos, una dependencia económica "extrema" heredada, que limita su margen de maniobra frente a las presiones de Washington.

En entrevista con EFE, Ghosh, una de las invitadas al Encuentro Nacional de Financiamiento para el Bienestar organizado por Oxfam México, señaló que el país goza de respeto internacional por la forma en que la presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido a un entorno global inestable y a un liderazgo estadounidense imprevisible, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

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"México es tratado con gran respeto" en el mundo, afirmó Ghosh, quien atribuyó parte de esa percepción a la titular del Ejecutivo, de quien consideró "muy impresionante" su actuación al responder con "dignidad y eficacia" a la adversidad del contexto internacional actual.

No obstante, la economista matizó que el desafío es "su cercanía con Estados Unidos”, que esa proximidad geográfica, también es económica de “dependencia extrema heredada”.

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Según Ghosh, México no puede "alejarse mañana" de su vecino más cercano, ni decir simplemente que ya no lo necesita, por lo que consideró que la ruta debe ser "navegar" esa relación, mientras asegura independencia y autonomía para definir sus propias políticas públicas.

La advertencia ocurre en medio de la política de Sheinbaum frente al presidente estadounidense, Donald Trump, marcada por una combinación de diálogo, contención y defensa de la soberanía mexicana.

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En 2025, México aceptó reforzar su frontera norte con 10.000 elementos de la Guardia Nacional para frenar el tráfico de drogas y la migración irregular, mientras Washington pausó temporalmente aranceles contra productos mexicanos.

También ha mantenido un discurso de "cabeza fría" frente a las presiones políticas y, en especial, comerciales de Trump, aunque en 2026 elevó el tono ante temas como las muertes de migrantes mexicanos bajo custodia estadounidense y la presión del Gobierno estadounidense sobre Cuba.

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Para Ghosh, esa búsqueda de autonomía no implica encerrarse, sino cooperar con otros países en condiciones similares, diversificar comercio, inversión y mercados, y trabajar por objetivos sociales comunes.

Su comentario se da a la par de la renegociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya revisión podría concretarse hasta 2027, mientras que Sheinbaum firmará el próximo 22 de mayo la modernización del acuerdo comercial con la Unión Europea, actualizando el tratado comercial de 2000.

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Los países, añadió, deben aprender a construir resiliencia en un mundo más inestable por razones geopolíticas y climáticas.

"Autonomía de política no significa volverse hacia adentro", sostuvo, sino coordinarse con otros países sin estar obligados por "el hermano mayor del norte", por amenazas arancelarias o por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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