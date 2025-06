El último adiós al actor Manolo Zarzo, empañado por la polémica. Su hija Flavia rompe su silencio

El popular actor Manolo Zarzo, recordado por películas como 'La colmena' o 'Los santos inocentes', y series como 'El súper', 'Compañeros', o 'Cuéntame', fallecía este martes en Madrid a los 93 años dejando un vacío en el mundo de la interpretación de nuestro país después de más de 70 años de carrera en los que participó en más de 170 proyectos.

Lejos de una despedida multitudinaria como cabría esperar después de su trayectoria, la familia del actor ha decidido darle su último adiós en la más estricta intimidad en el tanatorio de Pozuelo de Alarcón, acercándose hasta el lugar para transmitir sus condolencias a sus seres queridos tan solo Chayo Mohedano y María José Besora.

Un velatorio que se ha visto empañado tras salir a la luz el enfrentamiento que la hija mayor de Manolo, Flavia, mantiene con el resto de sus hermanos. Tal y como ha revelado Beatriz Cortázar en 'Y ahora Sonsoles', la también actriz se habría enterado del fallecimiento de su padre -con el que no tendría relación desde hace años- horas después de producirse y a través de un amigo, en lugar de por su propia familia.

Según la periodista, sus hermanos no le cogían el teléfono, y cuando lo han hecho, le habrían pedido que ni siquiera se desplazase a Madrid -reside en Valencia- porque querían despedir a su progenitor en la intimidad. Y, ha añadido, Flavia estaría muy dolida porque no le han dejado tener una relación fluida con su padre, dando por descontado que no podrá tener ningún recuerdo del actor.

Desde el programa presentado por Sonsoles Ónega apuntaban que uno de los hijos de Manolo, David, estaría muy descontento con todo lo que se estaba contando ya que su hermana llevaba años sin tener relación con su padre, que habría llegado a expresar antes de fallecer su deseo de que su primogénita no fuese a su funeral.

Al parecer, se habrían vivido momentos de tensión en el interior del tanatorio, ya que Flavia habría tenido un enfrentamiento con sus hermanos Mario y David por este motivo. La presencia de varios coches de Policía en el lugar alertaban de que se habría producido un altercado en la sala de Zarzo, aunque rápidamente se desmentía esta información aclarando que los agentes se habrían desplazado por otro motivo.

Una polémica que ha enturbiado el último adiós del actor, y sobre la que Flavia ha querido pronunciarse ante las cámaras de Europa Press, negando que no tuviese relación con su padre, por el que confiesa que sentía "adoración". "Entiende que soy de la familia la única que sigue su profesión. Hay una hemeroteca inmensa que tenéis todos, de todos los buenos recuerdos que tenemos de tantos photocalls, de tantos estrenos juntos... mis recuerdos de pequeña, de cuando tenía tantos viajes que venía de rodaje, todos los regalos que me traía, es que son muchas cosas" ha comentado emocionada.

"A ver, es que Pilar quería tampoco que su mujer, que no entrara nadie, su viuda, pero tiene que entender, creo que está claro que el señor Manolo Zarzo era un señor muy importante y que evidentemente dentro de la familia, quien me ha llamado a la prensa, todos es a mí, me habéis llamado todos, tenía 400 llamadas, todos los compañeros, entonces evidentemente mi obligación es decir, estamos en el sitio tal, porque hay compañeros y gente que querían darles su adiós y su respeto" ha reconocido, confirmando que no está de acuerdo con los deseos de su familia de despedir a su padre en la intimidad.

Sin embargo, sí ha querido aclarar que no es cierto que se ha enterado de la muerte de su progenitor por la prensa en lugar de por sus hermanos: "No, no, no, no estamos ya, no, no, me he enterado, lo que pasa es que me he enterado esta mañana en medianoche y estaba en Valencia y me he venido en chanclas".

"Está todo bien, fantástico, mañana estaremos todos aquí. Claro que tenía relación con mi padre. Problema en absoluto, para nada, para nada, hemos estado aquí todos, ha estado mi hijo, todos mis hermanos, hemos estado aquí todos" ha zanjado.