Venezuela critica su inclusión en la "ridícula" lista de la UE por riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo

El Gobierno de Venezuela ha manifestado su rechazo "categórico" la decisión anunciada este miércoles por la Comisión Europea de incluirle junto a otros nueve estados en su lista de países con "alto riesgo" blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, una clasificación que ha tildado de "ridícula" al asegurar que hay "bancos lavando dinero y paraísos fiscales en" la Unión Europea (UE).

"Venezuela rechaza de manera categórica su inclusión en la ridícula lista de países de "alto riesgo" publicada por la Unión Europea", ha declarado el Ministerio de Exteriores venezolano en un comunicado en el que ha asegurado que el "verdadero riesgo es la incapacidad de la UE para proteger sus intereses, su economía y hasta su dignidad".

La cartera diplomática venezolana ha acusado a Bruselas, a la que ha atribuido una "burocracia anacrónica y desconectada de su gente", de querer "tutorar" --tutorizar-- a Caracas con esta medida que, si bien no implica sanciones contra los señalados, obliga a los bancos europeos a reforzar los controles de operaciones en las que participen clientes o entidades de los países del listado.

En este sentido, el Ministerio de Exteriores del país latinoamericano ha criticado que los Veintisiete hayan tomado esta decisión mientras "tienen bancos lavando dinero en sus propias capitales, funcionarios que miran para otro lado, y paraísos fiscales que operan con total impunidad dentro de sus fronteras o bajo su amparo", y ha sacado pecho de las instituciones venezolanas "que responden a su pueblo, no a intereses financieros ni a lobbies de turno".

"Hemos enfrentado bloqueos, sanciones, intentos de aislamiento, y aquí estamos: más sólidos, más firmes, y sin doble moral. Lo que molesta a la élite decrépita europea no es el riesgo, sino la verdad: que hay países del Sur que ya no agachan la cabeza, que no aceptan tutelajes, y que no están dispuestos a entrar en las listas de los obedientes", ha aseverado.

Además de Venezuela, la Comisión Europea ha incluido en su lista negra de riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo a Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal, mientras que ha sacado a Gibraltar, Panamá, Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Jamaica, Senegal y Uganda.

Bruselas revisa periódicamente la lista y los cambios que propone entrarán en vigor automáticamente al cabo de un mes si no se pronuncian en contra durante ese tiempo el Parlamento Europeo o el Consejo.

Para su elaboración tiene en cuenta la información proporcionada por el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) sobre países a los que aplicar una "vigilancia reforzada", pero la UE suma otros países en base a criterios propios.