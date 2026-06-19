Agencias

Hizbulá reivindica ataques contra tropas israelíes por "violar" tregua y repele avances

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Beirut, 19 jun (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá reivindicó este viernes ataques contra tropas israelíes y repelió un avance de los militares en el sur del Líbano, unas acciones realizadas "en legítima defensa" y en respuesta a la violación del alto el fuego, que se extiende al acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

Los combatientes avistaron una fuerza israelí, compuesta por un pelotón blindado y de infantería, intentando infiltrarse hacia el norte de las alturas de Ali al Taher, lo que provocó que los atacaran "con diversas armas, apuntando a tres tanques Merkava con misiles guiados, lo que causó su destrucción e incendio", apuntó la formación armada en un comunicado publicado esta madrugada en su cuenta oficial de Telegram.

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Estas acciones se producen durante unas horas en las que el Ejército israelí ha atacado con fuerza la región meridional de Nabatieh, de acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.EFE

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