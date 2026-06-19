Hermano del narcotraficante Fito llega a Ecuador y es enviado a cárcel de máxima seguridad

Guayaquil (Ecuador), 18 jun (EFE).- Ronald Javier Macías Villamar, considerado como uno de los cabecillas de Los Choneros, la banda criminal más antigua de Ecuador, y hermano de José Adolfo Macías Villamar (Fito), máximo líder de esa organización, llegó este jueves al país andino tras ser expulsado de Colombia, y fue enviado a la prisión de máxima seguridad.

El hombre, conocido también como 'Javi', fue detenido el martes en Bogotá, en una operación coordinada entre la Policía ecuatoriana y colombiana, pues tenía activa una alerta roja de Interpol y es requerido por la Justicia de Ecuador.

Residía en ese país con "papeles colombianos bajo otra identidad", según señaló el martes el ministro del Interior, John Reimberg, cuando anunció su captura.

El ministro recibió al hombre este jueves en Guayaquil, la ciudad más poblada del país, desde donde anunció que iba a ser enviado a la Cárcel del Encuentro, una prisión construida por iniciativa del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, e inspirada en el modelo carcelario del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el país centroamericano.

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En esa cárcel, donde están recluidos líderes criminales y políticos como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y el exvicepresidente correísta Jorge Glas, Javi esperará hasta ser extraditado a Estados Unidos para ser procesado por presunto narcotráfico y otros delitos, los mismos cargos por los que su hermano Fito está a la espera de juicio en una corte de Nueva York.

Según el ministro, Javi empezó a liderar a Los Choneros desde que su hermano Fito aún estaba escondido en un búnker subterráneo de una casa de una zona costera del país, donde fue recapturado en junio del año pasado para posteriormente convertirse en el primer ecuatoriano en ser extraditado desde territorio nacional a Estados Unidos.

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"Hoy Los Choneros se acaban de quedar sin el que lidera su estructura", añadió Reimberg.

Ronald Javier Macías Villamar es uno de los familiares de Fito que fue imputado el año pasado por presunto lavado de activos, un caso por el que otros seis parientes del círculo más íntimo del líder criminal ya fueron condenados a finales de mayo a penas de cárcel de entre siete y diez años.

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Según la Fiscalía, los procesados en este caso habrían lavado un monto superior a los 25 millones de dólares, obtenidos supuestamente de sus actividades ilegales.

El Ministerio Público señaló el miércoles que, una vez llegado al país, Javi enfrentará el juicio que había quedado suspendido para él y otros allegados a Fito que están prófugos.

Los Choneros es una de las bandas criminales catalogadas como "terroristas" por el Gobierno de Noboa, en el marco de la "guerra" que declaró en 2024 a estos grupos, a quienes se les atribuye la escalada de violencia sin precedentes que se registra en el país andino.

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Estados Unidos y Argentina también han declarado a Los Choneros, y a su rival más poderoso en Ecuador, Los Lobos, como "organizaciones terroristas". EFE