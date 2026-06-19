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El Museo de Altamira inaugura hoy la exposición 'La piedra y la luz' del fotógrafo Fernando Allen

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El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, inaugura este viernes, a las 18.00 horas, la exposición 'La piedra y la luz' del fotógrafo paraguayo Fernando Allen, que se podrá visitar en el Espacio 1973 hasta finales de octubre.

La muestra recoge los abrigos con arte rupestre más importantes de Paraguay, localizados en la región oriental del Departamento de Amambay.

Fernando Allen documentó entre 2011 y 2012 uno de los proyectos internacionales de investigación del Museo de Altamira dedicado al inventario del arte rupestre de Paraguay y con este trabajo propone una reflexión sobre el fenómeno simbólico del arte rupestre.

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El acto contará con la presencia del artista y comisario de la exposición Fernando Allen y con un intérprete de lengua de signos española (ILSE) gracias a la colaboración del Museo con la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN).

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