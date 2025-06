Javier Merino responde al demoledor ataque de Carlo Costanzia padre contra Mar Flores

Carlo Costanzia di Costigliole ha roto su silencio en el plató de '¡De Viernes!' tras la condena de sus hijos Pietro y Rocco Costanzia a 12 y 8 años de prisión respectivamente por intento de homicidio y, muy entero aunque confiesa que están siendo momentos muy complicados, ha revelado cómo está viviendo su familia este duro golpe.

No ha sido el único tema sobre el que se ha pronunciado, ya que además ha reaccionado sin paliativos a la entrevista de Mar Flores en el podcast de Nagore Robles, 'La casa de mi vecina', en la que ha reconocido que quería tener un hijo y en él encontró a la persona para tenerlo.

"Que una madre diga que su objetivo era encontrar un hombre para tener un hijo dice mucho de ella" ha sentenciado, asegurando que su matrimonio se rompió por una infidelidad de la modelo -de la que asegura tener pruebas que no han visto la luz porque él no ha querido- y acusando a su exmujer de ser la causante de los problemas que su hijo Carlo tuvo en su infancia.

"Lo que yo he sufrido con Carlo por culpa de la madre podría escribir tres libros. Los problemas que ha tenido Carlo los ha tenido por el estilo de vida de la madre. Cuando le hacían bullying en la escuela no era porque le dijeran que ella hacía un programa de televisión, era porque le decían lo que hacía la madre", ha afirmado demoledor.

Unas declaraciones a las que ha respondido Javier Merino, con el que Mar estuvo casada 18 años y con el que tiene cuatro hijos en común. A pesar de su intención de mantenerse al margen de esta polémica, el empresario ha salido en defensa de su exmujer y ha dejado claro que "por supuesto" que es buena madre.

"Yo no he visto ninguna declaración ni la veo, no lo sé, pero como madre es estupenda, perfecta. Sabéis que no me gusta hacer ninguna declaración y además que no lo sigo, no puedo decir nada más" ha zanjado, apuntando que le preguntemos a Carlo padre por lo que ha dicho de que los problemas de su hijo estarían motivados por el modo de vida que llevaba la modelo.

Revelando que todavía "no sé" si leerá las memorias de Mar -cuya publicación se producirá después de verano-, Javier sí ha querido mostrar su apoyo incondicional al novio de Alejandra Rubio tras la condena a prisión de sus hermanos Pietro y Rocco: "Por eso, siempre, siempre".