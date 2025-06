Eugenia Osborne se harta y lanza un tremendo zasca a Gabriela Guillén

A pesar de que su postura es mantenerse al margen de todo lo relativo al hijo que su padre, Bertín Osborne, tiene en común con Gabriela Guillén, y lo habitual es que esquive con evasivas y educación las declaraciones de la paraguaya sobre la actitud del presentador con el bebé -al que ha visto solo una vez en 17 meses y al que por el momento no pasa pensión de manutención-, Eugenia Osborne se ha cansado y ha lanzado un demoledor zasca a la esteticien al enterarse de que está escribiendo su autobiografía (en las que se supone que hablará de su relación con el cantante de rancheras y se sincere sobre cómo vivió que se desentendiese de su embarazo).

"¿Sus memorias? ¿Eso no se suele hacer cuando ya eres una persona mayor?" ha sentenciado, asegurando además que no cree que su padre se lance a contar su vida en un libro "porque él es discreto", dejando entrever que Gabriela no lo es.

Después de que la modelo afirmase que Bertín es "un cero" como padre, por lo menos con su hijo, Eugenia ha salido en su defensa revelando que "yo como abuelo le doy un 10 porque lo hace fenomenal, juega con ellos, los tira a la piscina, les monta planes divertidos, habla con ellos... Y como padre, pues le vamos a dar un notable, un 7,5".

Evitando pronunciarse sobre las declaraciones de Gabriela sobre la primera palabra que dijo su bebé, que fue papá, la influencer sí ha querido aclarar su supuesto encuentro con la paraguaya, cuando se habrían cruzado en El Retiro y habría evitado saludarla. Tajante, y sin ocultar su hartazgo, ha asegurado que "la verdad es que me parece como de patio de recreo. O sea, de 'ha hecho esto', 'ha hecho lo otro'... me parece una, no sé, de adolescente y no voy a entrar en ello". "Yo no soy una maleducada, pero bueno, que cada uno piense lo que quiera" ha zanjado.

Por último, Eugenia ha opinado sobre el encontronazo que su padre tuvo hace unos días con un reportero de Europa Press, con el que se mostró un tanto altivo y desagradable: "Lo debió de coger en un momento malo. Todos tenemos días malos, incluso en casa, en el trabajo, a veces reaccionamos contra alguien que no se lo merece, y pues lo cogió en un momento malo" ha justificado, reconociendo que "entiendo la fustración de mi padre porque es su vida privada y es algo de lo que no tiene por qué hablar".