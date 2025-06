El sur de Florida registra caída récord en contratos de viviendas en abril

(Bloomberg) -- El auge inmobiliario impulsado por la pandemia en el sur de Florida muestra más señales de que se está agotando.

En abril, los contratos para comprar viviendas en las regiones de Miami, West Palm Beach y Fort Lauderdale se desplomaron con respecto al año anterior, con las mayores caídas en un análisis de Redfin Corp. de las 50 áreas metropolitanas más pobladas. Las ventas pendientes en Miami cayeron un 23%, mientras que las transacciones se redujeron casi un 19% en Fort Lauderdale y alrededor de un 14% en West Palm Beach. Las viviendas en las tres áreas metropolitanas también permanecieron más tiempo en el mercado, según los datos de la agencia inmobiliaria.

“El sur de Florida es el epicentro de la debilidad del mercado inmobiliario en Estados Unidos”, afirmó Chen Zhao, director de investigación económica de Redfin. “La pregunta para el resto del país es: ¿se extenderá esto? Florida se encuentra en una situación excepcionalmente mala en este momento”.

Se trata de un cambio radical para el mercado inmobiliario del sur de Florida, que experimentó un auge junto con otros mercados del sur a partir de mediados de 2020. Durante ese tiempo, las viviendas se vendían regularmente por más del precio de lista y los vendedores de lujo obtenían ganancias enormes. Sin embargo, la desaceleración de la migración al sur de Florida y los altos costos, incluidos los seguros y las tasas hipotecarias, han comenzado a afectar las transacciones.

“Creo que estamos asistiendo a una deflación muy larga y lenta de esa burbuja”, dijo Zhao sobre los mercados del sur que experimentaron un auge durante la era Covid.

Según datos de Redfin, la vivienda típica en Miami permanece ahora 81 días en el mercado, casi el doble que durante el pico de la pandemia en 2022. West Palm Beach y Fort Lauderdale empatan en el tiempo de permanencia más largo, con una oferta típica en esas zonas que permanece 83 días en el mercado.

Los precios ya han comenzado a resentirse. En marzo, el precio medio de venta de una vivienda en Florida descendió un 1,7% con respecto al año anterior. Y en abril, West Palm Beach, Fort Lauderdale y Miami registraron casi un 5% de las ventas en sus zonas por debajo del precio de lista.

El mercado de lujo del sur de Florida, que registró ventas récord durante la pandemia y sus secuelas, está experimentando ahora importantes descuentos. En abril, el 18% de los anuncios de lujo activos en el sur de Florida sufrieron recortes de precios, según datos de Zillow Group Inc.

Algunos factores son exclusivos de Florida: las altísimas tasas de los seguros inmobiliarios están agravando una crisis de asequibilidad. Además, la historia de auge y caída del sector inmobiliario en Florida a menudo la ha diferenciado de muchas otras partes del país.

Ahora, además, hay más oferta. Los promotores se apresuraron a satisfacer la avalancha de nuevos residentes durante la pandemia. Pero el retroceso de los compradores, sumado a los problemas de los condominios antiguos que necesitan urgentemente más dinero, ha provocado una avalancha de anuncios. En abril, el número total de viviendas en venta en el condado de Miami-Dade aumentó un 43% con respecto al año anterior, según un informe de Miami Realtors.

Nota Original: South Florida Home Contracts Slump in ‘Uniquely Bad’ Slowdown

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsAppUsuarios terminal: vea la versión español de Daybreak en {DAYB }

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.