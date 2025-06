Juan Pablo Cozzani, la figura del Platense campeón desde la portería

Buenos Aires, 1 jun (EFE).- Platense logró la primera conquista de su historia al vencer por 1-0 a Huracán en la final y una de sus máximas figuras fue el portero Juan Pablo Cozzani.

En los 'playoffs' recibió sólo un gol: el penalti de Mastantuono ante River, y le permitió al ‘Calamar’ celebrar su primera conquista en 120 años de historia.

“La verdad que es algo hermoso, por fin se le dio el título a esta institución que tanto lo merecía. Muchas generaciones esperándolo y estábamos ilusionados que iba a ser esta, uno no tiene la posibilidad de jugar dos finales en poco tiempo y este club lo hizo y esta vez se dio", enfatizó el portero tras el título.

Cozzani, que no estuvo en la anterior final ante Rosario Central en diciembre de 2023 también en Santiago del Estero, llegó un mes después al club y se transformó en el héroe del ‘Calamar’ campeón.

“Quiero agradecerles a todos por este apoyo, no solo a los que vinieron, sino a los que no pudieron venir también, no todos podían tener el privilegio, que disfruten que hoy son los campeones del fútbol argentino y eso no es para cualquiera", agregó el nacido en Guayamallen de 26 años.

Formado en Lanús, Cozzani paso por los mendocinos San Martín y Deportivo Maipú antes de desembarcar en Platense en 2024.

El ‘Calamar’ tiene su primera estrella y en los libros quedará Cozzani como uno de los arquitectos de este heroico logro. EFE

