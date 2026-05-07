Reemplazado el jefe del Estado Mayor de las FFAA de Malí tras la ofensiva de la yihadistas y tuareg

La junta militar de Malí ha reemplazado al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Oumar Diarra, cerca de dos semanas después de la ofensiva a gran escala lanzada el 25 de abril por la rama de Al Qaeda en el Sahel y el grupo separatista tuareg Frente de Liberación del Azawad (FLA).

El decreto, publicado por el Gobierno tras una reunión celebrada en la víspera por el Consejo de Ministros, recoge el nombramiento de Elisee Jean Dao como nuevo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, al tiempo que le asciende a mayor general, desde el rango de brigadier general.

PUBLICIDAD

El paso ha sido dado apenas dos días después de que el jefe de la junta y presidente de transición, Assimi Goita, aprobara por decreto que se ponía al frente del Ministerio de Defensa tras la muerte del titular de la cartera, Sadio Camara, durante la citada ofensiva. Dicho decreto puso a Diarrá como ministro delegado a sus órdenes.

Por su parte, un portavoz del Ejército de Malí ha confirmado en rueda de prensa que los "cobardes y bárbaros ataques" del 25 de abril empezaron precisamente con sendos intentos de atentados con coche bomba contra la vivienda de Camara y la residencia de Goita, quien sin embargo logró escapar con vida.

PUBLICIDAD

Así, ha afirmado que "la rápida y reactiva" intervención de los militares desplegados en ambos lugares provocaron que los vehículos explotaran, aunque en el caso de Camara lo hizo ya cerca de su vivienda, antes de afirmar que los ataques son parte de "un intento vano y desesperado de desestabilizar el Estado" por parte de "terroristas" y "patrocinadores internos y externos".

Por otra parte, ha reseñado que las operaciones militares lanzadas en respuesta, con apoyo del Africa Corps --antiguo Grupo Wagner, ahora dependiente del Ministerio de Defensa de Rusia-- han permitido "neutralizar a cientos de terroristas", rechazando además que los "terroristas" hayan cerrado un cerco total sobre la capital, Bamako, si bien ha incidido en que estos grupos "siguen intentando reorganizarse".

PUBLICIDAD

El portavoz militar ha aplaudido además la postura de la población en apoyo a las Fuerzas Armada y ha alertado contra la "desinformación" que circula en redes sociales, al tiempo que ha hecho hincapié en la necesidad de estar alerta, debido a que Malí "está en estado de guerra". "En un país en guerra, debemos defender los intereses superiores de la nación", ha zanjado.

La situación sobre el terreno sigue estando marcada por la incertidumbre y los combates esporádicos, después de que el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) --rama de Al Qaeda en la región-- hiciera el viernes un llamamiento a un "frente unido" para derrocar a la junta militar en pie en el país africano desde 2020 de cara a abrir "una transición pacífica e inclusiva", pese a que Goita resaltó unos días antes que todo estaba "bajo control".

PUBLICIDAD

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goita, actual presidente de transición. Desde entonces, Bamako ha protagonizado un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de sus aliados occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.