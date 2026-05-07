La naviera del 'HV Hondius' contacta con todos los pasajeros desembarcados en Santa Elena el 24 de abril

La naviera del crucero afectado por el brote de hantavirus, Oceanwide Expeditions, ha informado este jueves de que se ha puesto en contacto con todos los pasajeros que desembarcaron en Santa Elena el 24 de abril, días después de que falleciera el primer hombre contagiado, el día 11.

Según ha detallado, en esta escala salieron del crucero 'HV Hondius' 30 pasajeros, incluyendo el cuerpo de la persona fallecida a bordo. Entre ellos, había dos personas canadienses, dos suizas, una alemana, una danesa, siete británicos, una de San Cristóbal y Nieves, tres neerlandesas, una neozelandesa, una singapurense, una sueca, dos turcas y seis estadounidenses, mientras que se desconoce la nacionalidad de las dos restantes.

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La naviera ha señalado que está trabajando para obtener información detallada de todos los pasajeros y la tripulación que embarcaron y desembarcaron en las distintas escalas del buque desde el 20 de marzo.

Además, continúa supervisando el progreso del crucero, que zarpó de Cabo Verde a las 19.15 horas de este miércoles y navega hacia Canarias, donde prevé llegar en tres o cuatro días desde su partida. "No hay personas con síntomas a bordo", ha destacado.

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Oceanwide Expeditions ha apuntado que mantiene un diálogo constante con las autoridades competentes respecto al punto de llegada exacto, los procedimientos de cuarentena y control sanitario para todos los pasajeros, y un cronograma preciso.