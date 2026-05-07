China condena a muerte suspendida a dos exministros de Defensa por corrupción

Pekín, 7 may (EFE).- China condenó este jueves a muerte suspendida por corrupción a los exministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu, dos de las figuras de mayor rango afectadas por la campaña anticorrupción impulsada por el presidente Xi Jinping en la cúpula militar del país.

Según la agencia oficial Xinhua, un tribunal militar declaró a Wei culpable de aceptar sobornos, mientras que Li fue condenado tanto por aceptarlos como por ofrecerlos.

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Ambos fueron condenados a pena de muerte con suspensión de dos años, inhabilitación política de por vida y confiscación de todos sus bienes personales.

Las sentencias establecen además que, una vez transcurrido el periodo de suspensión y conmutadas las penas a cadena perpetua conforme a la legislación china, no podrán optar a reducción de condena ni a libertad condicional.

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Wei Fenghe fue ministro de Defensa entre 2018 y 2023 y Li Shangfu ocupó el cargo entre marzo y octubre de 2023, antes de desaparecer de la escena pública y ser posteriormente destituido.

Ambos habían sido también consejeros de Estado y miembros de la Comisión Militar Central (CMC), el máximo órgano de mando de las Fuerzas Armadas chinas.

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Los dos fueron expulsados del Partido Comunista de China (PCCh) en 2024 por "graves violaciones de la disciplina", fórmula utilizada habitualmente por las autoridades chinas para referirse a casos de corrupción.

Sus caídas se produjeron en medio de una amplia campaña de purgas en la cúpula militar china que también afectó a altos mandos de la Fuerza de Cohetes, responsable del arsenal nuclear del país, y a figuras de máximo rango como los exvicepresidentes de la CMC Zhang Youxia y He Weidong.

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En los últimos meses, el mandatario chino ha insistido públicamente en la necesidad de reforzar la lealtad política dentro del Ejército, de intensificar la lucha anticorrupción en las Fuerzas Armadas y abandonar sus "aires de superioridad", en un momento marcado por el impulso a la modernización militar de cara a 2027, centenario de la fundación del Ejército Popular de Liberación (EPL).

El contexto coincide además con el anuncio, el pasado mes de marzo, de un aumento del 7 % del presupuesto de Defensa de China para 2026, un incremento inferior al 7,2 % registrado en cada uno de los tres años anteriores. EFE

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