Ana Herminia y Ángel Cristo Jr. protagonizan un desencuentro en la calle

Bárbara Rey se emocionaba hace unos días en televisión cuando veía a Terelu Campos hablando de su hija y de su nieto... quizás la vedette se puso en la piel de la colaboradora de televisión y pensó en el distanciamiento que tiene con su hijo, Ángel Cristo Jr., desde que decidiese 'venderla' en televisión hace ya más de un año.

Tras estas lágrimas, Europa Press ha podido preguntarle a Ana Herminia y a su marido por ello y la reacción ha sido determinante... de hecho las cámaras han captado un momento de discrepancia en la pareja.

Primero abandonaba el domicilio Ana, quien aseguraba que "no entro en ese juego más, de verdad que no, perdóname pero yo paso" y después lo hacía él, pero cuando llega a la altura de su mujer, le abre la puerta del coche y le dice algo que no le sienta nada bien.

Tanto es así que Ángel guarda en el maletero del vehículo su guitarra y Ana se baja del asiento del conductor para dejar que su marido se siente y ni siquiera se vuelve a montar en el coche. Segundos más tarde, el hijo de Bárbara aceleraba con prisa el coche.

Lo que sí que ha vuelto a dejar claro Herminia es que "no vamos a estar como un juego de ping pong" y no quieren estar contestando a la vedette por cada cosa que diga en los medios de comunicación.