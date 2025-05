Carlos Rivera busca “defender” el pop en medio del auge de otros géneros musicales

Cristina Sánchez Reyes

Ciudad de México, 29 may (EFE).- En medio del auge de géneros como el urbano y el regional mexicano, el cantante mexicano Carlos Rivera se propuso "defender" el pop, un estilo musical que ha marcado su carrera y con el que presenta una propuesta fresca en su nuevo disco ‘¿Qué significa el amor?’.

“Venimos de muchos años de estar absolutamente dominados por otros géneros. Y de repente en algún momento podría decir que me sentí casi solo defendiendo la balada pop. Somos poquitos (...) contados con los dedos de las manos, hablando de los que nos está tocando defenderlo en Latinoamérica o Hispanoamérica”, señaló en una entrevista con EFE.

Rivera (Huamantla, 1986) reconoció que este, su octavo álbum, es muy importante para él, debido a que después de 20 años de carrera, tuvo que cuestionarse cómo cantarle al amor, pues es un tema al que ya se ha escrito “de todas las maneras posibles”.

“Personalmente también yo le he escrito de todas las maneras posibles y no es como que se te acaben las ideas, sino que dices: 'Bueno, y ahora ¿hacia dónde me muevo para no repetirme y para no hacer lo mismo que he venido haciendo durante tantos años?'", apuntó.

La respuesta llegó al invitar a compositores como Ale Zeguer, Sobrino, Nina, Nicolás de la Espriella, Valentina Rico y Andy Cay y cantantes “nuevos” que tuvieran una manera diferente de percibir la música pop.

“En el caso de Andrés Obregón, de Olivia Wilde y de Mafalda Cardenal fue el querer también rodearme de los que, para mí, están proponiendo un sonido nuevo a la música pop”, dijo.

Lanzada el 3 de abril de este año, la canción que le da título al disco busca reflexionar sobre lo que significa el amor para cada persona, aunque Rivera reconoce que llegar a una respuesta concreta resulta difícil.

“Es una pregunta súper profunda y difícil de contestar. Y, cuando escribí la canción, creo que ni siquiera pensaba en qué quería provocar con ella, sino al contrario. De repente decía: ‘Bueno, ¿y qué voy a responder a esa pregunta?’”, señaló.

Desde su perspectiva, hace dos años encontró la respuesta cuando contempló por primera vez a su hijo León.

“Obviamente para mí el momento de ver a los ojos de mi hijo fue: ‘Esto es el amor, esto significa el amor’. Y no hay más, no hay otra respuesta. De hecho, la canción tiene como una vía, es decir, no solamente podría decir que se la hice a mi hijo, porque la canción también está escrita hacia Dios”, reconoció el artista.

Señaló que con sus canciones ha logrado que muchas personas empiecen a cuestionarse sobre este sentimiento tan humano y complejo, pero al mismo tiempo puedan recordar que la belleza del amor radica en la experiencia de sentirlo.

“Y dentro de todas esas canciones y esas letras, siento que cada persona podría encontrar su propia respuesta”, dijo Rivera.

El disco, que incluye 10 canciones que hablan de amor, pérdida, esperanza y resurgimiento, se complementa con imágenes del artista Román de Castro, quien creó una serie de 11 piezas de arte, inspiradas en cada canción y una más que ilustra la portada del álbum.

El artista buscó capturar la emoción, el mensaje y la energía de cada tema, pero también dejar arte para la posteridad, algo que también le gustaría hacer con su música.

“A mí me encantaría. Yo creo que más que cualquier otra cosa, más que incluso lo que yo pueda ser como persona o como artista, es que la música se pueda quedar ahí para que siempre que alguien la quiera escuchar o alguien la necesite, esté ahí”, concluyó Carlos Rivera. EFE

(foto)(video)