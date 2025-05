Eliezer Mayenda: "Todos querían que hiciera la celebración de Randy Orton"

Manuel Sánchez Gómez

Londres, 26 may (EFE).- Eliezer Mayenda (Zaragoza, 2005) ya es futbolista de Premier League. Marcó el gol más importante de su corta carrera este sábado para dar el empate al Sunderland en la final de ascenso ante el Sheffield United y sacó la bandera española a pasear por Wembley cuando Tom Watson hizo el gol del triunfo y de la vuelta de los 'Black Cats' a Premier ocho años después.

Mayenda, internacional con la sub-21 y con el sueño de ser absoluto en el futuro, atendió a EFE después de la victoria en Wembley para hablar de su celebración a lo Randy Orton, de su sueño de la absoluta y de lo que significa para el Sunderland volver a estar entre los mejores de Inglaterra.

Pregunta: ¿Ha sido el gol más importante de su carrera?

Respuesta: Corta carrera, eh. De momento sí, creo. La verdad es que ha sido increíble. Ha sido un gran gol que ha llegado en un momento muy importante en el partido y estoy muy contento de haber marcado en una final. Hemos entrado en la historia del club y estoy muy feliz de haber contribuido a ello.

P: ¿Cómo de importante es para el Sunderland volver a la Premier League tras tantos años en Segunda y Tercera división?

R: Creo que mucho, pero eso también hay que preguntárselo a los aficionados porque ellos son gran parte de este club, son la identidad del equipo y significa mucho para ellos. Para nosotros también, claro, porque todos hemos trabajado mucho esta temporada para conseguir esto.

Pero especialmente esta victoria es para los fans del Sunderland, que han sufrido mucho estos años y los hemos podido llevar de vuelta a la Premier League otra vez, que es algo que todo el mundo esperaba en el club. Es muy bonito poder haber ayudado a ello.

P: Y lo ha celebrado como Randy Orton, el luchador de 'pressing catch'.

R: A ver, he visto en redes sociales que los aficionados del Sunderland querían que lo hiciera y mis compañeros también me habían hablado de ello. "Si marcas en la final, intenta hacer lo de Randy Orton y tal". Y yo dije, vale, voy a ver. A mí, Randy Orton me gusta muchísimo, todo el mundo lo sabe en el equipo y me lo dijeron. Era solo para vacilar un poco. "Eli, hazlo". Y se me vino a la cabeza.

P: ¿Qué balance hace de la temporada en lo personal? Un gol en esta final, nueve en el resto del curso, cada vez un futbolista más importante en el equipo...

R: He mejorado, he mejorado mucho. He ido mejorando poco a poco esta temporada, que creo que ha sido buenísima para mí. He ayudado mucho al equipo con mis goles y mis asistencias en momentos importantes. He intentado aparecer en los momentos donde el equipo me necesitaba porque eso es lo que se espera de un delantero. Pero bueno, lo individual está bien, pero tampoco me identifico mucho con eso, prefiero pensar en lo colectivo.

P: Ahora que es futbolista de Premier League y ya ha jugado con la sub-21, ¿cómo le ayuda a poder soñar con debutar con la absoluta?

R: No estoy pensando mucho en eso en este momento, pero sería una cosa increíble para mí. Voy a seguir trabajando para llegar a la absoluta, pero, de momento, estoy con la sub-20 y sub-21. Con la sub-21 debuté en marzo y vamos paso a paso. Tampoco tenemos que apresurarnos en eso, solo en seguir trabajando y veremos qué pasa el año que viene.

P: Este lunes hay lista de Santi Denia para el europeo sub-21 de Eslovaquia, ¿va a estar en la convocatoria?

R: La verdad es que no lo sé. Habría que preguntárselo a Santi porque yo tampoco os puedo decir gran cosa, pero lo que sí os puedo contar es que me gustaría estar en el equipo, claro. A todo jugador de mi edad que pueda jugar con la sub-21 le encantaría estar. Si me llama, yo encantado. EFE