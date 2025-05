JJ, un contratenor formado en la Ópera de Viena, conquista a Europa con su canción

Viena, 18 may (EFE).- El ganador de Eurovisión 2025, el austro-filipino Johannes Pietsch, que con el nombre artístico de JJ y su canción "Wasted love" conquistó este sábado a Europa, es un contratenor, compositor y artista que se formó en la escuela de la prestigiosa Ópera Estatal de Viena.

Nacido el 29 de abril de 2001 en la capital austríaca, Pietsch creció en Dubái, donde asistió a la Escuela Internacional Alemana. Su padre, de nacionalidad austríaca, es un técnico especializado en informática; su madre, filipina, es cocinera profesional.

Tras regresar con su familia a Viena en 2016, inicia su carrera artística y se forma como contratenor clásico en la Escuela Lírica de la Ópera de Viena, y ya ha actuado en el escenario de ese teatro encarnando diversos papeles en producciones como 'Macbeth', de Verdi, o 'La flauta mágica', de Mozart.

Paralelamente, se lanza al mundo del pop, combinando en sus canciones elementos de la ópera, mientras estudia también en la Universidad Privada de Música y Arte de la Ciudad de Viena (MUK).

En 2020 participó en un programa televisivo británico 'The Voice UK', llegando hasta la fase eliminatoria, y al año siguiente en el de la televisión pública ORF 'Starmania', un concurso de talentos artísticos, donde llegó a ser finalista.

Además de alemán, Pietsch habla también fluido inglés, francés y tagalo.

El artista ganó la sexagésima novena edición de Eurovisión, celebrada en Basilea (Suiza), con la canción 'Wasted Love', que compuso junto a la cantante Teodora Spiric, conocida como Teya, quien en 2023 representó a Austria en Liverpool junto a Salena con la canción 'Who the Hell Is Edgar?'.

"Desde 'La flauta mágica' hasta ganar el Concurso de Canción, es de alguna manera una historia que solo puede suceder en Austria", dijo el director de la Ópera de Viena, Bogdan Roscic.

"Quien mantiene la calma en el escenario de la Ópera Estatal de Viena también puede actuar con maestría ante 150 millones de personas", añadió el experto al felicitar a Pietsch a través de la agencia local APA.

"Ha llegado a toda Europa y ha tenido un recibimiento impresionante", resaltó por su parte el director general de la ORF, Roland Weissmann, en su primera reacción al triunfo del candidato de la república alpina.

"Felicitamos a JJ por su fantástica actuación y nos enorgullece haberlo acompañado en su camino hacia el éxito, al igual que Conchita Wurst", agregó refiriéndose al último triunfo austríaco en Eurovisión, en 2014, cuando Conchita Wurst se llevó el trofeo con la canción "Rise Like A Phoenix".

Weissmann destacó que "de inmediato" comienza el trabajo para acoger en Austria la próxima edición de Eurovisión.

Según APA, se espera que JJ regrese en la tarde de este domingo a su país, con un vuelo desde la vecina Suiza que debe aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Viena a las 16.25 hora local (14.25 GMT), y que luego ofrezca una rueda de prensa en la sede de la ORF. EFE