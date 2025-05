Louzán: "La mayoría de países creen que España es la mejor preparada para organizar la final del Mundial"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, apuntó que la mayoría de países "creen y confían" en que España es "la mejor preparada" para "organizar" la final del Mundial 2030, y deseó que Valencia pueda acabar siendo sede de dicha competición porque argumentó que tendrá el estadio, con 70.000 espectadores, "más moderno de España" para entonces.

"Llevamos un poco de ventaja porque la inmensa mayoría de países creen y confían en que España es la mejor preparada para organizar esa final de ese Mundial 2030. Además, vamos a trabajar para ello, para que sea el mejor Mundial de la historia", afirmó el presidente de la RFEF en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Loterías y Apuestas del Estado, Joma, Mondo, Silbö, la Universidad Camilo José Cela y la Comunidad de Madrid.

Louzán comentó que no puede decirle a Marruecos y Portugal que la final en España es "innegociable", pero que sí le ha dicho que van a hacer "todo lo posible" para que así sea. "También se lo he trasmitido a casi todos los países de Europa, así como a los otros tres países que participan, que están a todos los efectos, que son Argentina, Uruguay y Paraguay. Éste es un Mundial de seis países y de tres continentes diferentes y en el que hay que implicar a todos", apuntó.

El presidente de la RFEF reiteró que las sedes españolas que tienen "mayores posibilidades" son "las 11 que están dentro del acuerdo" que se estableció entre Marruecos y Portugal, aunque abrió la puerta a Valencia. "Va a tener un estadio de más de 70.000 personas, y probablemente el más moderno de España para ese Mundial, por lo tanto, vamos a intentar que esté", apuntó.

Sobre Vigo señaló que también "está peleando" por que se incorpore a la lista. "Eran 15 ciudades, después se quedaron 13, y finalmente Vigo y Valencia, por puntuación, se decidió que no estuvieran. Yo no estaba cuando se decidió esto, no era el responsable de esto. Esto se tomó seis meses antes de yo llegar", explicó.

"El alcalde de Vigo va con sus formas muy típicas y conocidas por todos, populistas. Él siempre valora todo pensando en el rédito electoral, pero creo que no es el camino y se confunde claramente en el camino. Si verdaderamente quiere que Vigo tenga posibilidades, lo que tiene que hacer es dialogar", dijo sobre el conflicto generado entre Abel Caballero, alcalde de Vigo, y la federación.

Louzán quiso tender los lazos a un posible diálogo con el alcalde de Vigo. "Yo me reúno con todo el mundo que quiera reunirse conmigo. Soy una persona muy cercana", indicó Louzán, quien reiteró que Abel Caballero se lo lleva todo al "terreno político", y mezcla todo con "lo personal".

Para zanjar el tema de las sedes del Mundial 2030, Louzán recordó que cuando se eligieron las 11 sedes la RFEF estaba en una situación de "mucha provisionalidad", y que, de momento, lo que han trasladado es "un avance" de lo que hemos acordado "entre los tres países", y que no se sabe si "alguna" de las de Marruecos o España "va a fallar".

DERVISHAJ, NUEVO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DEL MUNDIAL

El presidente de la federación anunció que Eduard Dervishaj será el nuevo responsable de la coordinación de la organización del Mundial 2030 en España. "Lleva muchos años en la federación, aunque que había sido despedido en la etapa anterior, pero ha vuelto hace algo más de seis meses. Tiene muchísima capacidad y es un gran profesional", apuntó Louzán.

"Ha organizado muchos torneos con UEFA y FIFA, y tiene asimilado toda nuestra relación con FIFA y UEFA", destacó de Dervishaj que ya ha organizado grandes eventos como finales de la Liga de Campeones masculina y femenina y es experto en gobernanza y normativa de la UEFA.

Con una sólida formación universitaria y actividad académica relacionada con la Universidad de Tirana, Dervishaj cuenta con más de 35 años de experiencia en el fútbol internacional dentro de FIFA, UEFA y la Federación Albanesa de Fútbol, de la que fue secretario general entre 1992 y 1997 tras ejercer como entrenador y jugador del FK Dinamo de Tirana, además de autor de varios libros sobre metodología del deporte.

En 1997 Eduard Dervishaj se convirtió en director del departamento de Relaciones Institucionales y Proyectos Internacionales de la RFEF, responsabilidad que mantiene en la actualidad, junto a su labor en los organismos y competiciones internacionales en los que, entre otros cometidos, ha ejercido como project leader en tres finales de la UEFA Champions League y dos de la UEFA Women's Champions League.

A partir de ahora, sumará a estas atribuciones la de ejercer como responsable de la RFEF para la organización del Mundial 2030, tal y como anunció Louzán en los Desayunos Deportivos de Europa Press.

ABRE LA PUERTA A OTRAS SEDE PARA LA FINAL DE COPA

Sobre la sede de las próximas finales de la Copa del Rey, Louzán destacó que la Cartuja "ha cumplido" en los últimos seis años, en los que "todo ha salido bien", pero que debe "imperar la transparencia" y, por ello, van a abrir un periodo para que las diferentes ciudades de España "muestren su interés" y que deben "escuchar las propuestas".

Menos dispuesto al cambio se mostró sobre la Supercopa de España en Arabia. "Hemos hecho unos lazos muy estrechos y muy importantes para que el fútbol de categorías nacionales reciban cantidades tremendamente significativas, y es muy difícil encontrar alternativas que generen un impacto económico tan grande", manifestó.

De hecho, el presidente de la RFEF tendió la mano a poder "ampliar" el acuerdo con "más torneos" organizados por la federación. "¿Por qué no ampliarlo?, y si otras alternativas mejoran la propuesta de Arabia, lo valoraremos. Lo cierto es que ampliar el contrato hasta 2034 sería bastante lógico, por la campaña de promoción de Arabia para el Mundial que se celebrará allí ese mismo año", concluyó.