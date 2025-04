Paola Olmedo desvela que está de nuevo enamorada

Paola Olmedo ha hecho una inesperada y sorprendente confesión este lunes en 'TardeAR' durante una conexión por videollamada con el programa para pronunciarse sobre el idilio que José María Almoguera está viviendo con María 'la jerezana' después de solo dos semanas en 'GH Dúo'.

Lo que comenzó con un apasionado beso bajo el edredón se ha convertido en una incipiente relación en la que no faltan las caricias, las miradas cómplices y los besos furtivos intentando -sin mucho éxito- que sus compañeros descubran lo suyo.

Aunque el hijo de Carmen Borrego entró en la casa de Guadalix de la Sierra asegurando que estaba soltero, tras dar rienda suelta a su pasión ha pedido perdón por si a alguien de fuera le estaba molestando lo que estaba viendo, y se refería concretamente a su mejor amiga, Rocío, y a Amanda, un nombre en clave con el que se ha especulado que podría dirigirse a su exmujer, Paola.

Nada más lejos de la realidad, como ha afirmado la esteticien en 'TardeAR', revelando para sorpresa de propios y extraños que José María no es el único que ha recuperado la ilusión tras su separación el pasado mes de abril, ya que ella también está de nuevo enamorada: "Más que nada para que no haya especulaciones. Yo dije que si empezaba algo nuevo o hacía algo os iba a comentar para que no haya especulaciones por ahí, quiero ser clara. Estoy conociendo a alguien, estoy muy bien, y quiero llevarlo lo más normal posible, que no se comente nada raro" ha expresado, hablando con naturalidad de su nueva pareja, de la que ha preferido no dar demasiados detalles.

"No era ni amigo, ni conocido, ni nada, es totalmente fuera, totalmente fuera de este tipo de mundo. Estoy bastante ilusionada. Ya somos adultos y sabemos lo que hacemos. Quiero que sepáis que estoy fenomenal, increíble", ha reconocido con una gran sonrisa, evitando dar su nombre ni contar cuándo comenzaron su relación.

Lo que sí ha desvelado es que "nadie" estaba al tanto de su nuevo amor hasta que lo ha contado en el programa. "No lo sabe nadie, ni lo sabía José María antes de entrar a 'GH Dúo'" ha asegurado, dejando claro que su relación con el padre de su hijo es "bastante buena" y que el hecho de que haya hecho pública su nueva ilusión no tiene nada que ver con el romance que su ex está viviendo en el reality con María 'la jerezana': "No tenemos que competir ni nada por el estilo. Yo le veo bastante bien y me alegro mucho por él" ha zanjado.