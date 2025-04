México retornará a sus países a los migrantes afectados por las restricciones de Trump

Ciudad de México, 21 ene (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que su Gobierno retornará a sus países de origen a los migrantes varados en México afectados por las nuevas restricciones migratorias del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

"Buscaríamos los mecanismos a través de la política migratoria y la política exterior de retorno a sus países de origen, por ejemplo, hay acuerdo con Guatemala, con prácticamente todos los países centroamericanos; de hecho, hubo una reunión el viernes pasado para ello, hay acuerdo con Cuba", advirtió en su conferencia matutina.

La mandataria prometió "atención humanitaria" a los migrantes de otras naciones, en particular de Latinoamérica, que estén en México y que ya no puedan cruzar a Estados Unidos, pero insistió en que el nuevo Gobierno de Trump debe deportar de forma directa a los indocumentados a sus lugares de origen y no a territorio mexicano. EFE

