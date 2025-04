Alianza Verde tacha a Trump de "peligro para el planeta" y exige al Gobierno y a la UE aumentar su "ambición"

Alianza Verde ha tachado a Donald Trump de "peligro para el planeta" tras su inauguración como presidente de Estados Unidos (EEUU) y ha exigido al Gobierno y a la Unión Europea (UE) "aumentar su ambición frente a la ola negacionista y reaccionaria".

"Es un negacionista sin complejos y su presidencia, además, alienta a los líderes de la extrema derecha a nivel mundial a avanzar a pasos agigantados", ha señalado el coordinador de la formación, Juantxo López de Uralde a través de un mensaje a los medios este lunes.

A su parecer, no se puede "bajar los brazos" ya que la emergencia climática "no se va a tomar ningún respiro". Así, ha insistido en que desde el activismo y el ecologismo político se debe "seguir adelante con valentía" y ha recalcado que Europa "debe estar a la altura y liderar la agenda verde global y no agachar la cabeza frente a los extremistas".