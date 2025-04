La alegría de quienes regresan: Cisjordania acoge en masa a palestinos liberados por Israel

Beitunia (Cisjordania), 20 ene (EFE).- Alejados casi a la fuerza del ciclo mediático, y alrededor de la 1:15 de la madrugada de este lunes (23:15 GMT del domingo), Israel liberó a 90 presos y detenidos palestinos, la mayoría en la urbe de Beitunia: el primer canje acordado en el marco del alto el fuego entre Hamás e Israel; país que hoy recuperó con vida a tres mujeres rehenes.

Tras más de ocho horas de espera, y en cuanto apareció el personal del Comité Internacional de la Cruz Roja seguido de los dos autobuses que transportaban a los prisioneros, las dos avenidas de Beitunia que abrazan la conocida como Rotonda de la Fruta, se inundaron de miles de palestinos deseosos de avistar a los liberados.

Sobre el capó de los vehículos, decenas de jóvenes ondeaban banderas de Hamás, de la milicia chií Hizbulá o del brazo armado de Hamás, las Brigadas al Qasam. Sobre el asfalto, miles de palestinos en avalancha intentaban tocar los autobuses y coreaban consignas en honor a la resistencia de los islamistas.

La palestina Rana Hijjawi abraza con entusiasmo a su hermana Rasha, detenida a principios de julio en el pueblo palestino de Tulkarem, en el norte de Cisjordania ocupada, tras publicar un comentario crítico contra Israel en Facebook.

"No puedo describir mi felicidad. Estamos muy orgullosos de ella", le dice a EFE Hijjawi, que lleva cubierto el cabello por un velo negro, con una sonrisa de alivio.

El perfil de Rasha se repite entre las palestinas liberadas hoy: 69 de ellas son mujeres, muchas nunca han sido juzgadas y las familias solo saben, a través de sus abogados, que hicieron en la calle o publicaron algo que no deberían en sus redes sociales.

Hay además 12 hombres condenados por delitos menores como incitación al terrorismo -lo que para Israel constituye desde ondear una bandera palestina en su territorio como lanzar piedras- o alteración del orden público. También hoy, ocho adolescentes de 17 años y uno de 15 han podido regresar con sus familias.

Para un palestino de a pie, tener a un familiar preso en alguna de las cárceles israelíes no es ninguna anomalía. Solo en Cisjordania ocupada son más de 3.300 los palestinos en 'detención administrativa', es decir, arrestados pese a no saber sus cargos ni tener una fecha prevista de juicio; según datos del pasado noviembre del Servicio Penitenciario Israelí.

"Estoy esperando a (que hoy liberen) a mi hermana Jihad Ghazi, pero mi hijo y mi sobrino también son prisioneros", dice a EFE Zainab, originaria de Jericó y quien no ve a su hermana desde hace siete meses. Zainab asegura que no sabe por qué se la llevaron, pero también sabe que no puede hacer demasiadas preguntas.

El servicio de prisiones se encargó de reunir el domingo a todos los palestinos, que serían liberados en este primer intercambio, en la prisión de Ofer, a menos de dos kilómetros de la rotonda. En sus alrededores, uniformados israelíes lanzaron esta madrugada gas lacrimógeno y granadas de sonido, con el fin de mitigar la recepción que terminó siendo masiva.

La palestina Israa Berri, escritora y profesora de la ciudad de Yenín, también en el norte de Cisjordania ocupada, ha estado en una cárcel israelí durante meses, sin llegar nunca a juicio, según denuncia su familia que tampoco ha podido visitarla en prisión.

Su marido, Marwan, dice que Israa ha escrito novelas, colabora con periódicos y es miembro del Ministerio palestino de Cultura. "Todo lo que ha escrito ha sido sobre la paz y la libertad, pero aun así la arrestaron”, se lamenta.

A medida que avanza la madrugada, el griterío y el caos aumentan; unos pocos fuegos artificiales quiebran la penumbra de la noche, y decenas de familiares se abrazan y lloran al reencontrarse, una vez más, con sus mujeres e hijos que regresan.

Desde el inicio de la guerra en Gaza -detenida hace tan solo unas horas tras la entrada en vigor del alto el fuego la mañana del domingo-, más de 14.000 palestinos han sido arrestados en Cisjordania, según datos de la Comisión de Asuntos de los Detenidos y la Sociedad de Prisioneros Palestinos.

Solo en esta primera fase de alto el fuego, se espera que unos 1.900 palestinos sean liberados a cambio de 33 rehenes. Pero también lo que para muchos es más importante: que la masacre contra la Franja de Gaza, donde han muerto al menos 47.000 personas, se detenga.

"Nos sentimos muy aliviados. Estábamos esperando este alto el fuego durante mucho tiempo. Nuestra vida no han sido igual desde entonces, estos meses han sido muy difíciles para los palestinos", dice Nisreen, la nuera de Berri.

Patricia Martínez Sastre