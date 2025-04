Endrick: "Esto es el Madrid, tenemos que luchar hasta el final"

El delantero del Real Madrid Endrick Felipe se mostró "muy contento" por marcar y ganar este jueves en el "duro" billete a cuartos de final de Copa del Rey ante el RC Celta, con un doblete suyo en el 5-2 en la prórroga del Santiago Bernabéu.

"Un partido muy duro pero tenemos que ganar siempre. Ha sido hasta el final, muy contento de ganar, es lo que queríamos. Estábamos ganando 2-0 y dejamos encajar dos goles. Es duro una prórroga, tienes que dar un poco más. Esto es el Madrid, tenemos que luchar hasta el final", dijo en zona mixta.

El jugador brasileño marcó el 3-2 que desniveló el encuentro en favor de los blancos en la prórroga y cerró el marcador con el 5-2 definitivo. "Sigo trabajando todos los días y estos goles se los dedico a Rüdiger. Él sabe lo que hacemos juntos todos los días. Nunca me da un elogio y esto para mí no es malo. Es muy bueno porque me dice lo que tengo que hacer. Ha sido una gran persona conmigo desde que llegué. Estos dos goles son para él", afirmó.

"El primer gol es muy importante para mí porque íbamos 2-2. Me gustan estos partidos y esta afición. Ahora, a entrenar para el próximo partido", añadió en declaraciones a Real Madrid TV.

Por otro lado, Endrick confesó que su trabajo es marcar y hacer "todo lo bueno" por el Madrid. "Para mí, este es mi trabajo, tengo que hacer todo lo bueno por el equipo, marcando goles o lo que sea. Marcar un gol para el Madrid, para la afición, para todo el staff es muy bueno. En el último partido de Copa fallé un poco", apuntó.