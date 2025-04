Un estadounidense visita un supermercado español y alucina con precios y calidad: "La sección de aceite de oliva enorme"

El choque cultural al que se enfrentan los expatriados al adaptarse a un nuevo país se refleja incluso en los aspectos más cotidianos, como hacer la compra en el supermercado. Este es el caso de Nick, un joven estadounidense que lleva dos años residiendo en Barcelona y que, a través de su cuenta de TikTok (@cataloniawithnick), comparte todo aquello que le llama la atención de nuestro país.

En un reciente vídeo, Nick acude a un supermercado narrando las diferencias culturales que encuentra con respecto a Estados Unidos. Su recorrido comienza destacando un aspecto que le resulta llamativo: en España, los huevos se almacenan fuera de la nevera, una práctica habitual en Europa, pero poco común en su país natal, donde siempre se mantienen refrigerados.

El joven continúa con la sección de las carnes. "Aquí tienen productos que no encuentras en Estados Unidos, como conejo, morcilla o compango. Eso me encanta", comenta mientras muestra la variedad de opciones disponibles.

La transparencia en los precios es otro de los aspectos que destaca. "El precio que ves es el que pagas", explica, comparando esta práctica con la de su país, donde los precios mostrados no incluyen impuestos, lo que obliga a los compradores a calcular el coste final al llegar a la caja. Y añade: "El vino en España es más barato que el agua, lo que es una locura".

"PREFIERO LOS SUPERMERCADOS AQUÍ"

Durante su recorrido, Nick también destaca la amplia variedad de aceites de oliva disponibles en los supermercados españoles. "La sección de aceite de oliva es enorme", comenta mientras graba estanterías repletas de botellas de diferentes tamaños. "Mira que grande la botella", señala en un momento dado.

En el caso de las frutas y verduras, el joven ve la estacionalidad como un claro punto a favor para los supermercados españoles. "Si no es la temporada para algo, aquí en España no se encuentra", comenta, comparándolo con Estados Unidos, donde los cultivos intensivos permiten disponer de frutas y verduras durante todo el año. Según Nick, esta adaptación a las estaciones no solo resulta más natural, sino que también garantiza que los alimentos tengan "mucho más sabor" y una calidad "superior".

Al concluir su vídeo, Nick no oculta su preferencia: "Prefiero los supermercados aquí que en los Estados Unidos".