Seúl alerta de inédita propuesta militar de China a Pionyang durante la visita de Xi

Seúl, 10 jun (EFE).- Corea del Sur advirtió este miércoles que la propuesta del presidente chino, Xi Jinping, de ampliar los intercambios militares con Corea del Norte no tiene precedentes públicos, después de que el mandatario planteara la idea durante su primera visita a Pionyang en siete años.

"Fue el primer caso conocido en el que el tema se plantea públicamente", afirmó a EFE el Ministerio de Unificación surcoreano, tras las declaraciones de Xi durante su cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un, publicadas el lunes por la agencia china de noticias Xinhua.

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Xi afirmó que Pekín y Pionyang deberían "intensificar los intercambios" en "asuntos militares", además de otros ámbitos como la diplomacia o la aplicación de la ley, según reportó Xinhua.

Aunque los medios estatales norcoreanos también realizaron una amplia cobertura de la visita de Estado de Xi, que terminó el martes, no han hecho mención a la propuesta de cooperación militar.

La agencia norcoreana KCNA publicó este miércoles una carta de agradecimiento de Xi a Kim, en la que el presidente chino señala que alcanzaron "una serie de importantes consensos", sin especificar el ámbito de defensa.

La presencia del ministro de Defensa chino, Dong Jun, durante el viaje de Xi podría ser otra señal de las intenciones de Pekín, considerando que en la previa visita del mandatario chino en 2019 el titular de la cartera de Defensa no formó parte de la delegación, según dijo la víspera un funcionario del Ministerio de Unificación citado por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

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La visita de Xi a Corea del Norte reafirmó las intenciones de ambos países de expandir su cooperación. Un viaje interpretado como un intento de Pekín por reafirmar su influencia sobre Pionyang entre los crecientes vínculos del hermético país con Rusia, y durante el que no se hizo mención al tema de la desnuclearización. EFE

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