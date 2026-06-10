Talibanes denuncian la muerte de 13 civiles, incluidos niños, en un bombardeo paquistaní

Kabul, 10 jun (EFE).- Al menos 13 civiles, entre ellos 11 niños, murieron y otros 14 resultaron heridos, incluidas mujeres y niños, en ataques aéreos paquistaníes perpetrados anoche en el este de Afganistán, informó este miércoles el Gobierno talibán.

"En estos ataques, 11 niños, una mujer y un anciano murieron, mientras que otras 14 personas, incluidas mujeres y niños, resultaron heridas", confirmó el principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, en un comunicado publicado en X.

El portavoz afirmó que las fuerzas paquistaníes bombardearon viviendas civiles en las provincias de Kunar, Khost y Paktika, situadas en el este y sureste afgano. Estas regiones comparten frontera directa con Pakistán a lo largo de la conocida como Línea Durand, la disputada divisoria territorial entre ambos países.

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El Gobierno de facto talibán condenó los bombardeos, que calificó como un "crimen humanitario y acto de agresión". Además, Mujahid denunció que las fuerzas militares de Islamabad "violaron una vez más la soberanía" y la integridad territorial de Afganistán al atacar áreas residenciales.

El incidente denunciado se produce en medio de las recurrentes tensiones entre Afganistán y Pakistán, marcadas por fuertes enfrentamientos periódicos entre ambas partes.

Según reveló el último informe de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), al menos 327 civiles afganos han muerto y 397 han resultado heridos a causa de enfrentamientos armados entre Afganistán y Pakistán tan solo durante los primeros tres meses del año.

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Los combates en la frontera han provocado el desplazamiento de más de 94.000 personas (alrededor de 13.400 familias) hasta el 1 de abril, según UNAMA.

La escalada bélica entre ambos países tiene su origen en las acusaciones de Islamabad contra el Gobierno talibán de dar refugio al Tehreek-e-Taliban Pakistán (TTP), el principal grupo insurgente del país. EFE