Sony lanza la 'app' para PC XYN Motion Studio, que admite conexiones con sensores Mocopi para crear contenido espacial

Sony Electronics ha anunciado el lanzamiento de XYN Motion Studio, una aplicación para PC Windows diseñada para respaldar la creación de contenido espacial, que captura los objetos del mundo real, los fondos y los movimientos humanos mediante sensores Mocopi y los recrea en entornos virtuales para la producción de gráficos por ordenador en tres dimensiones (3D).

La compañía tecnológica ha dado a conocer esta novedad en CES 2025 De Las Vegas (Estados Unidos) bajo el lema 'Visión creativa del entretenimiento', cuando ha avanzado su nueva marca, XYN, que integra soluciones de 'software' y 'hardware' para la creación de este tipo de contenidos.

La marca ha reconocido que con XYN busca ofrecer soluciones destinadas a respaldar la creación de contenido espacial y satisfacer la demanda de producción 3DCG en los sectores como el entretenimiento o la industria. Más concretanmente, ha dicho que las soluciones ofrecidas por XYN "respaldarán la creación espacial intuitiva y eficiente para una aumplia gama de creadores".

El primer producto de XYN es la aplicación XYN Motion Studio, para PC Windows, que admite conexiones con 12 sensores de movimiento corporal o Mocopi y emplea algoritmos patentados de Sony para funciones de interpolación automática de movimiento y etiquetado automático, según ha explicado en una nota de prensa.

Este sistema de captura logra una medición de movimiento de alta precisión con solo sensores de pequeño tamaño y una aplicación para teléfonos inteligentes. En este sentido, ha aclarado que el receptor de datos de sensores admite la conexión con seis de ellos por dispositivo, de modo que se nesecitan dos receptores de datos para emparejar los 12 sensores con la aplicación.

De esta manera, esta herramienta añade nuevas funciones como la edición de datos de movimiento, haciendo que la captura sea más accesible para una gama más amplia de usuarios, creadores y productores de contenido espacial en 3D, "quienes anteriormente enfrentaban altos costos y obstáculos de equipamiento", según ha apuntado Sony Entertainment.

OTRAS NOVEDADES EN CES

La marca ha aprovechado su presencia en CES 2025 para presentar su nuevo sistema de procesamiento de vehículos PXO AKIRA, que combina una grúa de cámara robótica con una plataforma de movimiento personalizada, tecnología de volumen LED y una herramienta de gemelo digital integrada para grabar vehículos mediante producción virtual en cualquier entorno.

Sony Entertainment también ha comentado novedades relacionadas con el universo 'gaming' y ha señalado que está explorando nuevas formas de expandir el valor de la propiedad intelectual de contenido mediante el desarrollo de una prueba de concepto para el entretenimiento basado en la ubicación con diferentes tecnologías, como vídeo, audio y háptica. Esto lo está probando en el videojuego de acción The Last of Us.