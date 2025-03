José Bordalás: "No le damos mayor importancia a que no hayamos sido capaces de ganar al Atlético"

El entrenador del Getafe, José Bordalás, aseguró que "no" le da "mayor importancia" al hecho de que su equipo no haya sido "capaz de ganar" al Atlético de Madrid en las últimas temporadas porque van al partido de este domingo con la confianza de "que el equipo pueda hacer un gran partido" para sacar "un buen resultado" del Estadio Riyadh Air Metropolitano.

"No le damos mayor importancia a que no hayamos sido capaces de ganarle, puesto que sí que es verdad que ha habido partidos que hemos estado cerca, pero que es tremendamente difícil. Tenemos que entender que la diferencia en cuanto a plantilla, a potencial, a estructura, club... todo es enorme, es una diferencia abismal", dijo el técnico alicantino en rueda de prensa.

Pese a que el Getafe no ha conseguido ganar al Atlético de Madrid desde que Diego Pablo Simeone llegó al banquillo rojiblanco, Bordalás afronta el "partido con el máximo interés y respeto". "Sabemos que es un equipo que muestra una gran fortaleza como local y va a ser un desafío muy interesante y muy importante, pero el equipo está bien, está trabajando bien", afirmó.

"Al final sabemos que tenemos que hacer un gran partido, perfecto, porque el Atlético está en un gran momento de juego. Tiene mucha confianza, es un equipo que hace goles con facilidad. Tiene una plantilla tremenda, enorme, yo creo que de las más competitivas del campeonato y ahora mismo es un equipo que puede pelear por cualquier título. Va a ser difícil, pero nosotros antes de empezar los partidos siempre confiamos en que el equipo pueda hacer un gran partido y conseguir un buen resultado", declaró.

Para Bordalás, su rival tiene "una gran plantilla con muchas alternativas", como demostró en "el último partido que jugó contra el Sevilla". "El Sevilla estaba haciendo un gran partido. Tenían dificultades a nivel ofensivo e introdujo cinco cambios que podían ser titulares perfectamente. Por lo tanto, ahí vemos el potencial y el nivel del Atlético de Madrid", aseveró.

El último partido a domicilio del equipo azulón fue en el Estadio Santiago Bernabéu donde dejó "buenas sensaciones", pero no acabaron de sacar un buen resultado. "Soy una persona ganadora, un entrenador ganador y no me conformo con las sensaciones que hemos dado en campos y contra rivales importantes, como ocurrió contra el Barça o en el Bernabéu contra el Real Madrid", destacó.

Tras las últimas dos victorias en Copa del Rey MAPFRE y el pasado fin de semana ante el Espanyol, se encuentran "tranquilos", aunque sigue habiendo "la necesidad de sumar puntos". "Siempre después de una victoria el ánimo cambia, hemos podido trabajar con tranquilidad, con ganas de que llegue el próximo partido", manifestó.

Para el partido en el Metropolitano, Bordalás espera contar con Juan Berrocal que "está bastante bien" y Carles Aleñá que ya "está trabajando", aunque hay que esperar. "Todavía nos queda una sesión antes del partido y a ver si recuperamos por lo menos a esos dos chicos. Borja (Mayoral) quizá tarde un poquito más", anunció.

Una de las sensaciones de estos últimos partidos es el extremo almeriense Coba da Costa que tuvo "la oportunidad de debutar" de titular el pasado lunes ante el Espanyol, aunque "se tiene que adaptar al fútbol profesional".

"Es su primera experiencia en el fútbol. Hay que tener en cuenta muchas cosas: los detalles, la preparación, el día a día y es un proceso. No podemos darle la responsabilidad a un chico para que esté a un gran nivel todos los partidos, pero está trabajando bien y tenemos mucha confianza en él", advirtió, sin querer "dar pistas" sobre el once que sacará en el Metropolitano.